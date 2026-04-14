Yolanda Ramos desata la risa en el Palau Sant Jordi de Barcelona desde el confesionario de Rosalía

Los famosos en el confesionario antes de La Perla en los conciertos del LUX TOUR ya se han convertido en un clásico. Después de nombres como el de Aitana y Metrika en los shows de Rosalía en Madrid, la expectación por las visitas en Barcelona estaba en lo más alto. Y este 13 de abril, primera cita de la artista en su ciudad natal, ha causado furor por la invitada escogida.

Quien se ha atrevido a confesarse en el primer concierto de Rosalía en la capital catalana ha sido la cómica y actriz Yolanda Ramos, que ha provocado la ovación de todo el Palau Sant Jordi al aparecer en pantalla.

Con el humor que la caracteriza, la intérprete ha contado una historia de "un cabrón", como ya es habitual en esta parte del show. Y ha querido hablar de un hombre que no se portó bien con una conocida suya para después regalarle una anécdota a ella.

Después de serle infiel en su propia casa, Yolanda se lo encontró: "Un imbécil... Un pelo como las raíces que tienen las cebollas". La cómica acabó en casa de ese hombre, una "red flag total" por tener "cosas encima del armario".

"Pensé: 'Yolanda, te vas a follar a un hámster', pero me daba morbo. Entonces me ve y me dice: '¿Te puedo depilar?'", ha soltado la actriz, desatando la carcajada de todo el público. Ella aceptó: "Me empieza a depilar y cuando acaba veo que me ha hecho un descampado".

Al pedirle ella un vaso de agua, él le sirvió en el que había vaciado los pelos de la actriz. "Me comí todos mis pelos", ha contado la cómica, simulando una arcada. "Un perla de cuidado este tío", ha concluido Rosalía después de varias bromas más de Ramos.