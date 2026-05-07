De Aitana a Lola Young: todos los famosos que han pasado por el confesionario de Rosalía en Europa

Rosalía ha puesto punto y final al LUX TOUR en Europa este 6 de mayo. La artista se ha recorrido el continente con varios conciertos a lo largo de casi dos meses, conquistando tanto a su público como a la prensa especializada de cada país.

En junio la artista pone rumbo a Estados Unidos para continuar esta gira de éxito. Éxito que le viene por su gran talento, pero también por un show impecable con elementos que hacen que cada noche sea una experiencia distinta para el público.

Uno de esos elementos diferenciadores de cada concierto es el confesionario que monta a Rosalía para dar paso a su querida actuación al son de La Perla. En esta sección la de Sant Esteve Sesrovires invitada en cada show a algún famoso que se confiesa ante ella, normalmente sobre alguna decepción amorosa.

La catalana inauguró el LUX TOUR en Lyon el 16 de marzo, concierto en el que los fans vieron por primera vez el show que la artista tenía preparado para su gran tour por todo el mundo, y en él estaba ya incluido el ahora famoso confesionario. Sin embargo, este primer espectáculo fue el único en el que Rosalía invitó al confesionario a un fan anónimo, seleccionado de entre los que suben al escenario para la actuación de Can't Take My Eyes Off You.

En el resto de conciertos en Europa la cantante nos ha deleitado con rostros reconocidos del mundo de la moda, la música, las redes sociales... Recopilamos todos los confesores que han formado parte de la rama europea del LUX TOUR:

PARÍS

Lyas (Elias Medini)

Fue en la capital francesa cuando Rosalía inauguró esta sección de famosos sacando los trapos sucios de alguna relación. El primer famoso fue Lyas, un creador de contenido de moda que no tardó en hacerse viral con su anécdota. De hecho, es muy cercano a Loli Bahía, la pareja de la artista.

Salome Topuria

La segunda noche en París fue para Salome Topuria, una actriz y modelo también cercana a Loli Bahia que dio mucho dramatismo a su confesión.

MADRID

Esty Quesada (Soy una pringada)

Fue en su visita a Madrid cuando comenzó lo bueno. Quien dio la sorpresa en la primera noche en la capital española fue la creadora de contenido Soy una pringada, que no se cortó ni un pelo con su historia.

"Se quitó la camiseta y me dijo: 'Chúpame los pezones que no siento nada'", empezó sin más dilación Esty Quesada. Así, narró ese tormentoso romance, que pasaba por un "acoso psicológico" para que se hiciera una prueba de fertilidad. Después de repetirle que era el amor de su vida, acabó diciéndole que la veía como una amiga.

Métrika

Las apuestas ya estaban hechas entre los fans de Rosalía, y esta vez le tocó confesarse a la trapera Métrika, que hizo pasar a los espectadores por todo un abanico de emociones con su historia.

La artista contó que llevaba dos años con su novio cuando él decidió irse de Erasmus. En ese momento, tenían "toda la confianza del mundo". "Tenía sus cuentas en mi móvil. Yo estaba durmiendo y me estaban llegando muchos mensajes. Me levanto y veo que [él] le estaba preguntando al dueño del alojamiento: 'Oye, perdona, es que estoy aquí con mi prometida y lo queremos celebrar'", ha contado.

"Le llamo nada más veo esto y le digo: 'Oye, ¿cuándo pensabas contarme que te ibas a casar con otra?'. Y me dijo: '¿Pa' qué me miras el correo?'", añadió ante los abucheos del público. "Pero lo quería tanto, que me follé a su prometida", concluyó, despertando la risa del público.

Aitana

Aitana ha sido de las invitadas al confesionario de Rosalía más aplaudidas. La artista apareció en el escenario en el tercer concierto de la artista en Madrid, y no dudó en compartir un esperado cotilleo.

Y es que la artista hizo referencia a unas declaraciones que dio Sebastián Yatra en febrero de 2024, cuando dijo en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que su máximo de relación era "un año" porque, si dura más, le dan "ganas de ser infiel, aunque esté enamorado". Sobre ello ha hablado ahora Aitana.

"Te voy a ser sincera, fue muy bueno; malo no fue. Pero llegó un punto que dijimos: '¿Qué está pasando?'. Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le ha contado a Rosalía, que ha dicho: "Él sabía que él mismo tiene caducidad". Además, Aitana explicó que sintió "vergüenza" cuando salió la entrevista de Yatra.

Shannis

La encargada de cerrar los conciertos de Rosalía en Madrid fue la creadora de contenido Shannis. La sevillana llenó de humor el Movistar Arena confesando que le encantan los hombres, "¡y si son gays más!". "Te entiendo, una debilidad", respondió Rosalía. Así, la invitada aprovechó para preguntarle si alguna vez había estado con "un gay", a lo que la cantantes contestó: "Mira, Shannis, no empieces porque no termino".

Así contó su historia de desamor con su maquillador: "Uno no puede estar con la persona con la que trabaja. Cuando chocábamos los metales, se le escapaba un Pablo, un Adrià". Ahí, Rosalía le ha preguntado: "¿En medio del lío, él te llamaba de otra manera?". Y la influencer siguió: "Hice una investigación, me quedé con las paletas más caras y el resto se las puse en la puertecita. Conmigo no", ha zanjado.

Marcelo Wang

La intérprete catalana invitó al influencer Marcelo Wang a sumarse al confesionario de La Perla, en su primera parada en Lisboa. Wang le contó a Rosalía cómo le robaron la cartera y el teléfono móvil en Barcelona y, a raíz de esa historia, la cantante le preguntó cómo se dice Eres una perra en chino. Lo quería saber para referirse al autor del robo. Él se lo dijo y Rosalía repitió sus palabras mirando al público que respondió entusiasmado.

Kika Nazareth

La futbolista Kika Nazareth irrumpió en el confesionario de Rosalía en Lisboa, donde contó una historia de desamor que empezó cuando conoció a una chica con la que tenía una relación ambigua, "de estas intensas que no sabes qué son". Esa chica empezó a acercarse mucho a una amiga de Kika… y acabaron teniendo algo entre ellas. A la vez, esa chica seguía liándose con Kika, y para complicarlo más la futbolista también había tenido algo antes con la otra chica (la amiga).

BARCELONA

Yolanda Ramos

Yolanda Ramos estrenó el confesionario en Barcelona. Con el humor que la caracteriza, la intérprete contó una historia de "un cabrón". "Pensé: 'Yolanda, te vas a follar a un hámster', pero me daba morbo. Entonces me ve y me dice: '¿Te puedo depilar?'", ha soltado la actriz, desatando la carcajada de todo el público. Ella aceptó: "Me empieza a depilar y cuando acaba veo que me ha hecho un descampado".

Al pedirle ella un vaso de agua, él le sirvió en el que había vaciado los pelos de la actriz. "Me comí todos mis pelos", ha contado la cómica, simulando una arcada. "Un perla de cuidado este tío", ha concluido Rosalía después de varias bromas más de Ramos.

Guitarricadelafuente

El cantautor se quitó la vergüenza de encima y se atrevió a contar su primera experiencia con un hombre. "Encontré un hombre por Instagram que tenía 19 años y llevábamos tres semanas hablando, y dije: 'Tengo que sacarme esta timidez ya porque sino, voy a salir del armario a los 40 años'. Fui de Benicàssim a Sevilla-Santa Justa. Me planté allí", comenzó a contar.

El autor de Spanish Leather detalló que todo fue muy bien al principio, tanto su primer beso como la noche de fiesta en Sevilla. Pero después fueron a dormir a El Rocío, a una casa de hermandad. Y allí el cantante no podía hacer nada: no había luz ni agua caliente, no podía hacerse comida e incluso el chico no le dejaba abrir las ventanas. "Era como el síndrome de Estocolmo. De ahí me vuelvo a Benicàssim, cojo el tren y el tío me dice: 'Yo no quiero ser profesor de nadie, yo quiero a alguien con experiencia, te falta calle'", ha contado con tristeza, y la respuesta ha sido un gran abucheo por parte de Rosalía y el público del Palau Sant Jordi.

Pero las cosas se dieron la vuelta con el tiempo: "No sé nada más de él hasta mucho más adelante. Hasta que yo ya estaba empezando a hacer conciertos... El tío me dijo: 'Veo que vas a hacer un concierto en Sevilla'. Le digo que sí, y me dice: 'A ver si puedes conseguirme una entrada'". Lejos de invitarle, Guitarricadelafuente fue contundente con aquel chico: "¿Sabes lo que hice? Le envío el link de Ticketmaster". Su decisión ha encantado a todos los asistentes, que han aplaudido con fuerza el testimonio.

Bad Gyal

Desde el tercer concierto en el Palau Sant Jordi Bad Gyal contó su historia con un hombre "arrogante". "Nos estábamos viendo y, desde el principio, yo ya sentía que la energía no era la misma. No me interesaba mucho su personalidad. No me aportaba mucho a nivel intelectual. No me movía nada por dentro, pero cumplía en otras cosas", ha empezado diciendo.

"Ignoraba un poco que no me parecía una persona interesante porque me valía para quitarme el estrés, las tensiones y estas cositas", ha añadido. Sin embargo, todo empezó a torcerse... "Íbamos a cenar y trataba mal a los camareros. Era arrogante. Era el típico tío de familia de bien. ¿Por qué me gustan los garrulos si solo me aportan disgustos? Era como de familia de bien, el típico guapo que, como es guapo, no ha tenido que esforzarse nunca por nada", ha dicho Bad Gyal.

Tras mantener relaciones, el hombre le preguntó que si no había pensado en ponerse tetas... Algo que escandalizó a Bad Gyal. "Y yo le dije: 'Y tú, ¿no has pensado en que no se opina de cuerpos ajenos, cariño?'. Me quedé flipando. Encima, después de la intimidad, ¿es la primera pregunta que se le ocurre? ¡Es una pregunta prohibida!", dijo la catalana. "¿Y él no pensó en trabajarse el cerebro?", bromeó Rosalía.

Rojuu

El artista Rojuu dio la vuelta la dinámica habitual de los confesionario de Rosalía para cerrar los conciertos de la artista en Barcelona, llamándose a sí mismo La Perla. "Conocí el amor de mi vida y la situación me quedó grande. La única herramienta que tenía fue marcharme y dejarla", empezó a contar.

Rojuu terminó con su romance, pero se arrepintió: "Estaba buscando algo fuera que ya tenía dentro. Cuando me di cuenta y quise volver, ella ya había pasado página". Sin embargo, el joven no se dio por vencido y comenzó a "hacerle canciones, cómics y cuentos pintados a mano". Nada de eso sirvió, y él se convirtió en un perla: "La manera de afrontarlo fue como lo hace un buen perla, con drogas y excesos".

ÁMSTERDAM

Giulia Stabile

Pese a estar en Países Bajos, Rosalía invitó a la italiana Giulia Stabile, una bailarina y presentadora de televisión con raíces españolas. Y la artista contó la vez en la que un chico le prometía estar enamorado de ella pero no solo tenía una novia, sino otra amante como ella, y esta última era "la novia de un amigo de él". Un lío de telenovela con el que la catalana introdujo La Perla.

AMBERES

Jennifer Heylen

En Amberes el turno fue de una artista de Bélgica, Jennifer Heylen. Conocida sobre todo a nivel local, se trata de una intérprete de 34 años conocida por películas como Ruido Mental, Klette, Julian y Oh, Otto.

"Hace mucho tiempo yo estaba enamorada de un chico guapo, alto, divertido...Y tenía muy grande... Lo amaba", comenzó a contar, con mucho humor. Se trataba de un actor también. Sin embargo, con el tiempo él se mostró muy inseguro con los deseos de ella de ser actriz, y finalmente el actor tuvo que aceptar que Heylen tenía más proyectos que él en series y películas.

COLONIA

Rachel Marx

En Colonia la cantante invió a Rachel Marx. Se trata de una modelo alemana que empezó a destacar en pasarela en 2023, año en el que desfiló para marcas como Versace, Dior, Fendi y Hermès.

Se trata de una de las mejores amigas de la modelo Loli Bahia, la pareja de Rosalía. Y es que ambas han trabajado juntas para marcas y sesiones de fotos.

BERLÍN

Najwa Nimri

¡Sorpresa en Berlín! Hablando en inglés, la actriz Najwa Nimri se enfrentó al cuestionario, en el que contó que al terminar La casa de papel quiso encontrar el amor. Para ello, utilizó una app bajo el apodo "Stella" y sin fotografías.

Un día, apareció Willy, quien "no parecía estar obsesionado con su miembro", bromeó la actriz. Él le dijo que no tener fotos en el perfil significaba que estaba "desesperada", que es "muy fea" o que es "una escort". En esa conversación, el hombre confesó que estaba casado, y la española empezó a idear un plan de venganza.

Ambos quedaron en Berghain, el club berlinés que comparte título con la canción de Rosalía. Cuando se vieron por primera vez, Willy le dijo: "Tu cara me suena", a lo que Nimri ha comentado: "No hay nada peor que ser famosa, pero no lo suficientemente famosa". Al final, la actriz consiguió entrar a Berghain, pero él no. "Gracias a ese club y a esta ciudad, tuve mi venganza", ha dicho, a lo que Rosalía ha añadido: "¡Qué venganza más burlona le diste a este Perla!".

LONDRES

Lola Young

En el primer confesionario de La Perla del The O2 Arena de Londres, la cantante Lola Young se sumó a Rosalía para contarle una mala experiencia con un hombre, pero antes de eso, la catalana hizo una mención a Lola Flores, artista con la que comparte nombre su invitada. "Ella era increíble, era la más grande", le dijo.

Lola Young, que no conocía a La Faraona, se dejó sorprender por Rosalía para después empezar con su decepción con un hombre mayor con el que mantuvo una relación. Spoiler: resultó que estaba casado. "Estuve saliendo con un hombre durante unos cuatro meses, y la cosa se estaba poniendo bastante seria. Tengo que confesar que pensé que me estaba enamorando", le dijo. "Era un poco mayor, pero ya sabes, me gustan las personas mayores", continuó. "Llevábamos viéndonos cuatro meses y nos fuimos a la cama. Hicimos el asunto durante unas cuatro horas. Estuvo genial", apuntó.

La cuestión es que todo iba bien y, cuando estaba a punto de terminar, sonó el teléfono. "Se levanta, salta de la cama y dice Vuelvo en dos minutos. La música Bluetooth todavía estaba sonando a través del altavoz. Él baja…", siguió contando. "¿Entonces oíste lo que estaba diciendo?", la preguntó Rosalía."Sí, por teléfono. Su esposa le estaba pidiendo que llevara leche para los niños. Lo oí todo a través del altavoz Bluetooth, ¿puedes creerlo?", le preguntó. "¡Mi confesión es que no voy a volver a verlo!", añadió.

La confesión no tiene desperdicio y tampoco la conclusión de Lola Young. "¿Qué hiciste? ¿Le lanzaste el Bluetooth a la cabeza?", le preguntó Rosalía. "Me rendí con eso y volví a caer con las mujeres", le respondió antes de dar paso a la actuación de Rosalía.

Cara Delevingne

La última sorpresa de la rama europea del LUX TOUR la ha dado la modelo y actriz Cara Delevingne, protagonista del confesionario de Rosalía en la segunda noche en Londres. Y sin cortarse ni un pelo y sin centrarse en una persona en concreto, ha contado detalles sobre su sexualidad y sus preferencias.

"He sido muy traviesa", le dijo al empezar su confesión. "Nací así... sin pedir perdón", añadió la modelo que puso el foco de la historia en ella misma. "No sé si ya lo sabías, soy lesbiana y mi debilidad solían ser las mujeres hetero. No sé por qué, supongo que era porque en realidad no eran tan hetero", continúo. "Esa es la clave. Es parte del reto, pero también es porque, en general, no creo que nadie sea totalmente heterosexual". En ese punto, la modelo miró a cámara mientras Rosalía asintió con sonrisa pícara. "¿Sabes a lo que me refiero? Tampoco creo que los hombres sepan cómo satisfacer bien a sus novias", añadió, a lo que Rosalía respondió con un "ha dicho lo que ha dicho".

"Yo sí. Yo sí sabía. Pero bueno, ahora estoy en una relación seria", apuntó sobre su pareja, Minke, con quien lleva cuatro años de relación. "La cuestión es siempre solía ser la dominante. Me gustaba tener el control, pero creo que en realidad era porque tenía miedo de que me vieran tal como soy", añadió. "Tenía miedo de ser sumisa porque no quería recibir amor. Y siento que… ahora creo que estoy preparada (...) Pero incluso si soy sumisa, no quiero perder esa parte de mí que sigue siendo esa Leo dominante y con carácter que soy".

Sin saber muy bien por dónde tirar, Rosalía cambió a la industria musical y al inicio de la carrera como cantante de Cara Delevingne: "Tienes que tener cuidado porque hay mucha perla suelta. Hay un montón de perlas. Decimos perla a esa persona en la que no puedes confiar, una persona que es un trozo de mierda. Entonces, ten cuidado aunque tú estás en un momento feliz y me encanta. ¡Me encanta! Así relájate y te deseo lo mejor. ¡Eres increíble!", se despidió para darle las gracias por estar en el confesionario y cantar después La Perla.