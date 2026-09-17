Los grandes nombres y las anécdotas más divertidas que han pasado por el confesionario de LUX TOUR de Rosalía

En cada uno de los 57 conciertos que ha dado Rosalía de su gira LUX Tour una escena se ha repetido: antes de interpretar La Perla, una de las canciones más icónicas de su disco LUX, los focos han puesto la atención en un rincón del escenario donde la cantante ha actuado de confesora de una celebridad.

Ahí, en un ambiente de intimidad entre la anfitriona y su invitado, se han escuchado historias de desamor, traiciones, infidelidades, desilusiones sentimentales y se ha puesto nombre a algunos perlas que han dejado marcado el corazón de esas celebridades. Y muchos de estos relatos se han vuelto virales en redes sociales.

Todo empezó con Soy una pringada y continuó con Aitana, Bad Gyal, Karol G, Guitarricadelafuente, Lali Espósito, Kika Nazaret o Arcángel, hasta cerrar la noche del 16 de septiembre en Miami con Ayo Edebiri.

Aquí, el largo listado de todos los que se han subido al confesionario y algunas de las confesiones más divertidas que se han escuchado:

*En Lyon (Francia)

Concierto 16 de marzo, fan anónimo

*En París (Francia)

Concierto 18 de marzo, el creador de contenido Lyas

Concierto 20 de marzo, la actriz Salome Topuria

*En Madrid

Concierto 30 de marzo, la creadora de contenido Soy una pringada - “Chúpame los pezones que no siento nada”

La youtuber Soy una pringada fue la encargada de inaugurar el confesionario durante los shows de LUX TOUR en España. Fue el 30 de marzo en Madrid, unas semanas después de la polémica entrevista que la creadora de contenido le hizo en su podcast.

Haciendo gala de su estilo ácido y políticamente incorrecto, Soy una pringada contó su peculiar historia de amor con un chico que la conquistó de una manera un tanto peculiar. “Conocí a un hombre hace un tiempo y me entró de la siguiente manera: se levantó la camiseta y me dijo 'chúpame los pezones que no siento nada", le confesó provocando las carcajadas del público del Movistar Arenal. Además, según Esty Quesada, el perla intentó obligarla a hacerse pruebas de fertilidad porque quería tener hijos, aunque ella no.

"Yo moriría contigo, me casaría contigo y vería tu boda con otro", le dijo él una noche para días después decirle que ella no le gustaba y que solo eran amigos.

Concierto 1 de abril, la cantante Metrika - "Él quería dejarla de perla, pero el perla era él”

Al día siguiente, en la capital, fue la rapera Metrika la que habló de su perla: su novio, en el que confiaba plenamente, se marchó de Erasmus. "Tenía sus cuentas en mi móvil. Una noche, estaba durmiendo y me estaban llegando muchos mensajes. Me levanto y veo que él le estaba preguntando al dueño del alojamiento: Oye, perdona, es que estoy aquí con mi prometida y lo queremos celebrar"... Y poco más que añadir, aunque él trató de darle la vuelta.

Cuando ella le pidió explicaciones y le preguntó que cuándo pensaba contarle que se iba a casar con otra, él solo pudo contestar: “¿Para qué me miras el correo?”.

"Él quería dejarla de perla, pero el perla era él. Por ahí no, cariño”, fue el comentario de Rosalía antes de que empezasen a sonar los primeros acordes de su ya famoso vals.

Concierto 3 de abril, la cantante Aitana - “Si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es”

El confesionario que protagonizó Aitana en Madrid fue uno de los más aplaudidos y comentados porque, sin poner nombre, Aitana reveló el motivo de su ruptura con Sebastián Yatra. “Me dijo: ‘¿Es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel”, una afirmación que llevó a la ruptura de la pareja.

Meses después, la cantante le dio una nueva oportunidad a su historia de amor, pero Yatra volvió a insistir en la fecha de caducidad de sus relaciones, y esa vez de manera pública en el podcast de Vicky Martín Berrocal.

Poco tardó Rosalía en atar cabos y saber a quién se refería Aitana y terminó dándole un consejo: “Si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es”.

Concierto 4 de abril, la influencer Shannis

*En Lisboa

Concierto 8 de abril, el influencer Marcelo Wang

Concierto 9 de abril, la futbolista Kika Nazaret - “Vamos a ver, lo que pasa es que a ti te gustaban las dos”

La futbolista portuguesa del Barça apareció en el segundo show de Lisboa y confesó ante Rosalía cómo había estado metida en una historia de tres. La cosa es que Kika empezó un rollo con una chica, que enseguida se llevó demasiado bien con una de sus amigas: “Me enteré de que estaban juntas, porque estaban juntas” y “ella seguía tonteando conmigo”.

Cuando la amiga se marchó de Erasmus, la amante decidió quedarse con Kika. A los seis meses la tercera regresó y la amante volvió a sus brazos. Pero es que antes de todo, la propia Kika ya se había liado con la que era su amiga, la que se fue de Erasmus.

La historia resultó un poco galimatías, pero el veredicto de Rosalía hizo estallar las risas del público. “Kika, vamos a ver, lo que pasa es que a ti te gustaban las dos”, concluyó Rosalía haciendo vibrar a sus seguidores.

*En Barcelona

Concierto 13 de abril, la actriz Yolanda Ramos - “Nunca te acuestes con un músico”

La de Yolanda Ramos ha sido la confesión más divertida de toda la gira. La actriz contó cómo se había enrollado con un músico que previamente le había sido infiel a una amiga. Todo tiene una justificación, quizá no muy razonable. La actriz solía salir de noche buscando el amor, “pero no lo encontraba”: “El siguiente paso era, me voy con este para autodestruirme” y con este, según Ramos, “le daba morbo que hubiera hecho daño”.

Cuando estaban compartiendo un momento íntimo, él la vio y le dijo: “Uff, ¿te puedo depilar?”. Y con un vaso de agua y una maquinilla empezó a afeitarle las ingles y el pubis. “Cuando me miro, era como un descampado”, aseguraba entre las risas del público y de Rosalía. Entonces le entró mucha sed, “una sed que te mueres porque has cogido un buen pedo”. El chico le llevó un vaso de agua que colocó al lado del otro… Y ella bebió del que había utilizado para depilarla: “Me comí todos mis pelos”.

Nadie pudo contener el asco y llegó a provocar las náuseas de la propia Rosalía que concluyó diciendo: “Nunca te acuestes con un músico”.

Concierto 15 de abril, el cantante Guitarricadelafuente - “A todas las perlas que te hacen el lío y luego te piden entradas para el concierto”

Guitarrica ha sido uno de los pocos chicos que ha subido al confesionario, pero su historia se llegó a viralizar. El valenciano contó cómo fue su primera relación con un chico, un sevillano con el que llevaba tres semanas hablando y con el que salió del armario: “Me dije, tienes que atreverte en esta vida porque si no vas a salir del armario a los 40 años”.

Después de salir una discoteca, el chico en cuestión le llevó al Rocío, a la casa de Hermandad a la que pertenecía, pero allí no podían hacer nada y, después de marearle, terminó de forma fulminante diciéndole: “Yo quiero a alguien con experiencia y a ti te falta mucha calle”.

No supo nada de él hasta después de mucho tiempo. Cuando el protagonista de La bola negra comenzaba a dar conciertos, volvió a ponerse en contacto con él para que le invitase a uno de sus conciertos en Sevilla. “Yo le envié el enlace de Ticketmaster”.

Y esta fue la dedicatoria final de Rosalía: “A todas las perlas que te hacen el lío y luego te piden entradas para el concierto”.

Concierto 17 de abril, la cantante Bad Gyal - "¿Y él no pensó en trabajarse el cerebro?"

La cantante catalana fue la protagonista del tercer confesionario de los conciertos de Rosalía en Barcelona y aprovechó para contar su experiencia con un arrogante chico con el que salió pero en ningún momento tuvo una conexión especial y sus conversaciones siempre eran vacías.

Hasta que un día le preguntó si nunca había pensado en ponerse tetas. Ella molesta le contestó: “¿Y tú no has pensado que no se opina de los cuerpos ajenos, cariño?”, arrancando los aplausos del público. “Si un tío habla mal a los camareros, es arrogante y se cree el centro del mundo, prepárate porque se viene la gorda”, aconsejaba Bad Gyal después de la experiencia, animando a establecer esta red flag cuando se inicia una relación.

“Si esa es su mejor versión…”, replicaba Rosalía. ¿Y él no pensó en trabajarse el cerebro?", concluyó para pasar a dedicarle La Perla.

Concierto 18 de abril, el cantante Rojuu

*En Amsterdam (Holanda)

Concierto 22 de abril, la presentadora Giulia Stabile .

. Concierto 23 de abril, no hubo confesionario

*En Amberes (Holanda)

27 de abril, la actriz Jennifer Heyle

*En Colonia (Alemania)

Concierto 29 de abril, la modelo Rachel Marx

*En Berlín (Alemania)

Concierto 1 de mayo, la actriz Najwa Nimri - “¡Qué venganza tan cruel le diste a ese perla!”

La actriz española fue lla penitente del confesionario de Rosalía en Berlín y, en inglés, la protagonista de Respira contó sus aventuras en una aplicación de citas, donde se hizo un perfil sin poner foto, por si la reconocían, bajo el nombre de Stella e indicando que tenía 51 años.

“Nadie está preparada para tantas fotos de tantos penes”, reflexionó en voz alta sobre los primeros pasos en la app. Pronto comenzó a hablar con un chico, Willy, que estaba en Berlín. El tipo no era muy agradable y le llegó a decir que alguien que estaba allí, con 50 años y sin foto, o “estaba muy desesperada o era muy fea o era puta”, y que él no necesitaba pagar por tener sexo porque estaba casado.

Entonces, la actriz reconoció que a partir de ese momento solo quería venganza, así que quedó con él un domingo a las 23 horas en la discoteca Berghain, la que da título al primer sencillo del disco de Rosalía LUX. Nada más verla, el dicho Willy reconoció que su cara le sonaba, pero no conseguía saber de qué. Fue entonces cuando el portero permitió que ella pasase a la discoteca pero a él le prohibió el paso.

La revancha se había hecho realidad gracias a ese portero. “¡Qué venganza tan cruel le diste a ese perla!”, finiquitó Rosalía antes de que empezasen a escucharse los primeros acordes de su famoso vals.

*En Londres (Reino Unido)

Concierto 5 de mayo, la cantante Lola Young

Concierto 6 de mayo, la modelo, actriz y cantante Cara Delevingne - “Todavia puedo ser fogosa, dominante, como la Leo que soy”

La modelo, actriz y ahora cantante británica no le habló a Rosalía de ninguna relación en concreto, ni de ninguna desventura en su vida amorosa, más bien desveló parte de su personalidad y de sus debilidades en cuestiones sentimentales.

“Si no sabías esto todavía, soy lesbiana y mi debilidad solían ser las mujeres heterosexuales”, comenzó confesando, para añadir que no sabía muy bien por qué pero sí que creía que nadie es completamente heterosexual. A esto añadió: “Y también creo que los hombres no saben cómo complacer a sus novias completamente bien y yo sí”.

Además, reconoció que antes solía ser la dominante de la pareja, le gustaba tener el control y tenía miedo de ser sumisa porque no quería recibir amor. Ahora, está comprometida en una relación y ya no es lo mismo, aunque asegura que no quiere perder esa parte: “Todavía puedo ser fogosa, dominante, como la Leo que soy”.

Rosalía reconoció que la confesión le había “impactado mucho” y antes de cantar La Perla le lanzó una advertencia: “Ahora que también estás en el mundo de la música tienes que tener cuidado porque hay mucha perla suelta”.

*En Boston (Estados Unidos)

Concierto 11 de junio, un bailarín de su equipo

*En Toronto (Canadá)

Concierto 16 de junio, el cómico Benito Skinner

*En Nueva York (Estados Unidos)

Concierto 17 de junio, la cantautora Maggie Rogers

Concierto 18 de junio, el cómico Marcello Hernández

*En Chicago

Concierto 20 de junio, la actriz Jocelyn Zamudio

*En Houston (Estados Unidos)

Concierto 23 de junio, el bailarín de ballet Harper Watters

*En Las Vegas (Estados Unidos)

Concierto 27 de junio, el drag queen Jewels Sparkles

*En Los Ángeles (Estados Unidos)

Concierto 29 de junio, la cantante Karol G - “Hoy vamos a celebrar más y mejor que en ningún cumpleaños, ¡porque te deshiciste de esa perla hijueputa!“

Los rumores sobre la enemistad entre Rosalía y Karol se disiparon de un plumazo cuando La Bichota se subió al confesionario de La Motomami en Los Ángeles. Ellas no se conocían… o sí, pero solo de “hola y adiós”, y el confesionario confirmó “otro nivel de amistad”.

“Te voy a confesar algo”, inició la colombiana el diálogo con la catalana para desvelar que a una de sus anteriores parejas “no le gustaba celebrar sus cumpleaños conmigo” y cada año le daba una excusa diferente, porque no es que no le gustase celebrarlo. Eso pasó durante tres años pero en el cuarto planearon un viaje para pasarlo en la otra parte del mundo: “En el aeropuerto, en la sala de espera, bajé las maletas, me quedé. Me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”.

“Venga hasta luego y adeu. Y nunca más”, fue la conclusión de la cantante de La Perla. “Hoy vamos a celebrar más y mejor que en ningún cumpleaños, ¡porque te deshiciste de esa perla hijueputa’!“, chilló antes de despedir a Karol G y cantar la canción que ya es un himno de despecho.

Concierto 1 de julio, la actriz Odessa A'zion

*En San Diego (Estados Unidos)

Concierto 3 de julio, la influencer y cómica Brittany Broski

*En San Francisco (Estados Unidos)

6 de julio, la cantante Chappell Roan - “Para esta perla que mi Chappelle se encontró y se merecía mejores”

Durante la pandemia, la cantante estadounidense empezó a escribirse y a coquetear con una persona. Estuvieron hablando durante tres meses hasta que tuvieron una primera cita cuando ella viajó a Los Ángeles. “Nos besamos y yo estaba flotando”, le confiesa a Rosalía.

Pero luego no volvió a saber nada de él durante cuatro días: “¿Qué pasa? Tuvimos una cita y nos divertimos mucho”. Él le contestó: “He conocido a alguien”. ¿En los cuatro días que no hablaron? Más tarde supo que había empezado a escribirse con otro artista que era amigo de Chappell, al que le dijo que no sabía por qué ella estaba tan molesta con él porque lo suyo era solo casual. La triste historia terminó convirtiéndose en una canción.

Una Rosalía bastante enfadada con las palabras de la estadounidense, solo pudo animarla diciéndole: “Para esta perla que mi Chappelle se encontró y se merecía mejores, mucho mejores”. Después comenzó a cantar “hola, ladrón de paz….”.

*En Bogotá (Colombia)

Concierto 16 de julio, la actriz y cantante Juliana Velásquez

Concierto 18 de julio, la cantante Tokischa - “Tú eres mi perla favorita, Toki”

En una época en la que la rapera dominicana no tenía dinero, no tenía trabajo, y sí tenía novio, pero él tampoco tenía ingresos, decidió ser una “sugar baby” porque “uno no puede estar sin cuartos y en su casa cortado”. Y esa fue la historia que llevó al confesionario porque Tokisha confesó que había tenido un sugar daddy, algo con lo que su novio no estaba muy de acuerdo.

“Mi sugar daddy de ese tiempo quería hacer un trío”, relató, y ella convocó a una de sus amigas, que era la prima de su novio. Con una sinceridad pasmosa, reveló que a él “no se le paró”, pero que ellas dos se lo pasaron muy bien.

Entre risas, Rosalía aseguró que “todos hemos sido alguna vez un poco perlillas” y que Tokisha era su “perla favorita”.

*En Santiago de Chile (Chile)

Concierto 24 de julio, la cantante Francisca Valenzuela

Concierto 25 de julio, la creadora de contenido Romina Pistolas

Concierto 27 de julio, la cantante Katteyes

Concierto 29 de julio, la actriz y modelo Alba Giselle Reyes

*En Buenos Aires, Argentina

1 de agosto, la actriz y cantante Ángela Torres

2 de agosto, la cantante Lali Espósito - “Espero que nunca te vuelva a encontrar con un perla incendiario de esos”

El segundo concierto de Rosalía en Buenos Aires sirvió para cerrar la polémica que había acompañado a Rosalía con su desafortunada celebración en redes de la victoria de España en el Mundial tras jugar la final con Argentina. “Este pueblo te ama”, le dijo Lali cuando se subió al escenario para protagonizar el confesionario.

“Yo sé que casi todos tus invitados cuentan barbaridades de otra persona, vienen aquí a desquitarse de los examores, pero yo voy a hablar mal de mí misma, me voy a tirar tierra a mí misma”, explicó la cantante argentina cuando se sentó frente a la catalana. Entonces Lali relató que tuvo una historia con un español y que pasaron una noche juntos en un hotel. Entonces, él se fumó un porro y provocó un incendio en la habitación.

“Pagué la cuenta de un destrozo de una persona que nunca me devolvió un mango. Me llegó una cuenta que decía ‘alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche’, todo en euros. ¡Y esa persona ni un peso me ha devuelto!“, reclamó la protagonista. Además, aprovechó para presumir de su nuevo estado sentimental y anunció su compromiso con Pedro Rosemblat.

La noticia de su próxima boda alegró a Rosalía que también le deseó: “Espero que nunca te vuelva a encontrar con un perla incendiario de esos”.

4 de agosto, la cantante y actriz La Joaqui - "Te voy a decir una cosa: tú nunca has sido una perla, tú eres el océano entero".

En la tercera de las cuatro noches de Rosalía en Buenos Aires, fue la cantante La Joaqui la invitada al confesionario, donde relató cómo fue su ruptura con el también cantante argentino Luck Ra, pero en ningún momento se refirió a él como un perla.

“For the girls and the boys criados en los noventa y en medio de mi idealización Disney, siempre soñé con casarme", comenzó diciendo, para después relatar que era precisamente una proposición de matrimonio lo que esperaba de un viaje de siete días que iba a hacer con su pareja.

"El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresa, porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Hice el outfit del primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación", reveló antes los miles de asistentes al concierto.

Lejos de guardarle rencor, admite que ese “príncipe azul sigue siendo “encantador: “Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo".

Rosalía no pudo disimular el shock al escuchar a La Joaqui: "Nadie ha venido a confesarse de esta manera. Tú hablas y estás escribiendo barras de fuego todo el rato. Es increíble. Y te voy a decir una cosa: tú nunca has sido una perla, tú eres el océano entero".

6 de agosto, la trapera Taichu

*En Río de Janeiro (Brasil)

Concierto 10 de agosto, la cantante Marina Sena

Concierto 11 de agosto, el cantante y drag queen Pabllo Vittar

*En Tlajomulco de Zúñiga (México)

Concierto 15 de agosto, la cantante e influencer Yeri Mua

Concierto 16 de agosto, la creadora de contenido its.michhh (Michel Chavez)

*En Monterrey (México)

Concierto 19 de agosto, la streamer Samy Rivers - “El regalo fue la capacidad de detectar pendejos a distancia”

La presidenta de la Kings League reveló ante Rosalía, y miles de asistentes al concierto, una traumática traición que, aunque ocurrida cuando ella iba a secundaria, le marcó durante años.

La historia es que a ella le gustaba mucho un chico con el que empezó a salir y con el que estaba ilusionada, “pendeja”. Así que ella se pasó un tiempo ahorrando para regalarle por su cumpleaños las entradas de un festival de música al que él quería ir: “Le entrego el regalo y él se pone medio raro y me dice ay, es que tengo un compromiso familiar”.

Al final ella se fue a ese festival con una amiga y, cuando ya se iban a marchar de allí, apareció él abrazado a otra chica, una compañera de clase. "Pasé varios años sin confiar en nadie y sin querer conocer gente de esa manera”, le reveló a la cantante catalana.

“Al final el regalo te lo dieron a ti”, concluyó Rosalía después de escuchar la historia. “El regalo fue la capacidad de detectar pendejos a distancia”, sentenció.

*En Ciudad de México (México)

Concierto 22 de agosto, la cantante y youtuber Kenia Os

Concierto 24 de agosto, la cantante Mon Laferte

Concierto 26 de agosto, la creadora de contenido María Bottle

Concierto 28 de agosto, las creadoras de contenido Renata Cerda y Sofía León, The Anchor Babies

Concierto 29 de agosto, la creadora de contenido y empresaria Wendy Guevara

*En San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico)

Concierto 3 de septiembre, la cantante y exfutbolista Young Miko - “Si una nena te deja plantada, tú no llores, hazte cantante"

La artista puertorriqueña no tuvo reparos en contar lo mal que salió su primera cita con una chica. Fue en la universidad, con “la nena más linda en todo el campus”, la que “era el crush de todo el mundo”.

Tras coincidir en varias ocasiones con ella en la cafetería, finalmente quedaron un día para tener una cita: “Un día, ella me confiesa que tiene un crush conmigo” y me preguntó si podía invitarme a una cita. Por supuesto ella aceptó y a la hora acordada se presentó en el lugar con sus mejores galas. Estuvo esperando más de una hora, pero la chica nunca se presentó y tampoco contestó a los mensajes que Young Miko le mandó después.

"Pero los años pasaron, y ahora estoy aquí en el Coliseo de Puerto Rico, en el LUX Tour, en el confesionario contigo, contándote la historia… y ella postea fotos en Instagram con mis canciones", concluyó la cantante.

*En Orlando (Estados Unidos)

Concierto del 9 de septiembre, el cantante Arcángel - “Te pidió un Chanel y tú le diste un boleto para Francia”

El músico estadounidense contó en el confesionario de Rosalía cómo, durante una gira por Francia, estando un poco deprimido, se enamoró de una fan.

“Conectamos tan rápido que cuando tocó regresar para acá, para América, me la traje conmigo”. Ella le acompañó hasta el final pero a los dos meses le tuvo que decir que se volviera a Francia, porque empezó a darse cuenta de que había algo que no terminaba de cuadrar: “No llevamos ni tres meses conociéndonos y tú me estás saliendo tan cara. Discúlpame, mami, pero tú te tienes que regresar a Francia”.

A ella le gustaba mucho salir de compras por grandes marcas y llegó un momento en el que él le dijo que ella tenía que seguir trabajando y que “esperaba verla pronto”.

“Te pidió un Chanel y tú le diste un boleto para Francia”, comentó Rosalía sobre el final de esa relación. Y concluyó confesando su admiración por el artista y deseándole lo mejor a ella “pero lejos de esta maravilla”, lejos de Arcángel.

*En Miami (Estados Unidos)