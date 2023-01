Rosalía sorprende a sus fans al convocarlos para un directo en Instagram tras lanzar 'LLYLM'

Rosalía es la protagonista absoluta del día después de lanzar LLYLM, su esperadísima rumba en spanglish. Con este tema, la artista ha demostrado que no hay ningún registro que no pueda alcanzar y que a cantante versátil no la gana nadie.

Con una base de rumba y una producción mucho más aireada que todas las canciones de su era Motomami, LLYLM se alza como una mezcla que coquetea y juega con toques pop modernos. No faltan los reverbs, esos efectos que provocan que los elementos de la canción reboten en forma de eco.

Una grabación que contrasta directamente con el ruido y la saturación de temas como Saoko, donde las estridencias dominaban la columna vertebral del tercer disco de la catalana. Destaca el contraste entre el puente, donde canta sobre una base evocadora y solemne, hasta el segundo estribillo, que colorea con palmas rumberas y un bajo que suena a pop actual.

Rosalía convoca a sus fans en Instagram

Sin embargo, esta no ha sido la única sorpresa que ha dado Rosalía a sus fans. A través de su cuenta de Twitter, la cantante ha anunciado que este viernes hará un directo en Instagram: "HOY LIVE EN MI IG A LAS 7 pm HORA DE MADRID EEJEJJ".

Como es de esperar, no se sabe para qué ha convocado a sus seguidores, por lo que podría ser cualquier cosa: explicar detalles de LLYLM, anunciar otro single, una colaboración, un disco...

Letra completa de 'LLYLM' de Rosalía

[Verso 1]

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me divierte, maybe tú eres el que me libera

[Pre-Estribillo]

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

[Estribillo]

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

[Post-Estribillo]

Oh, oh, oh, for me

[Verso 2]

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar, o no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight

You might also like

[Estribillo]

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

[Puente]

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

[Estribillo]

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

[Post-Estribillo]

Oh, oh, oh, for me