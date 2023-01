Qué significa 'LLYLM', el título de la nueva canción de Rosalía (+letra traducida)

Rosalía es una rumbera. La cantante acaba de estrenar LLYLM, su primer single en solitario tras arrasar con Motomami +, la versión delux del disco que la ha consagrado como artista global. Ahí es donde se encuentra Despechá, el irresistible mambo que se convirtió en canción del verano antes de su estreno oficial.

Con LLYLM, Rosalía abre la puerta a un nuevo universo musical. Se olvida de los motores, las vocinas y rompe con el ruido de Motomami para una rumbita en spanglish que de casi tres minutos en la que le canta a un amor fugaz.

LLYLM es la abreviatura de 'Lie like you love me' (miénteme como si me quisieras)

Lie like you love me era demasiado largo, así que mejor abreviarlo como LLYLM. Cinco iniciales que significan miénteme como si me quisieras.

La cantante ha optado por acortar el verso principal del estribillo para el título de la canción. Las estrofas son en español y el estribillo en inglés, una mezcla en spanglish en la que Rosalía no pide honestidad, solo que sus fantasías se hagan realidad.

Letra en español de LLYLM de Rosalía

[Verso 1]

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes, maybe tú eres el que me libera

[Pre-Estribillo]

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

[Estribillo]

I don't need honesty

No necesito honestidad

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Covеr me in a dream

Coloréame en un sueño

I’ll be yours or fantasy

Seré tuya o fantasía

Who needs thе honesty?

¿Quién necesita honestidad?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Maybe at the end it becomes real enough for me

Quizá al final se haga realidad, suficiente para mi

[Verso 2]

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

[Pre-Estribillo]

Para ser y cambiar

O no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight

[Estribillo]

I don't need honesty

No necesito honestidad

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Cover me in a dream

Coloréame en un sueño

I’ll be yours or fantasy

Seré tuya o fantasía

Who needs the honesty?

¿Quién necesita honestidad?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Maybe at the end it becomes real enough for me

Quizá al final se haga realidad, suficiente para mi

[Puente]

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

[Estribillo]

I don't need honesty

No necesito honestidad

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Cover me in a dream

Coloréame en un sueño

I'll be yours or fantasy

Seré tuya o fantasía

Who needs the honesty?

¿Quién necesita honestidad?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Maybe at the end it becomes real enough for me

Quizá al final se haga realidad, suficiente para mi

I don't need honesty

No necesito honestidad

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Cover me in a dream

Coloréame en un sueño

I'll be yours or fantasy

Seré tuya o fantasía

Who needs the honesty?

¿Quién necesita honestidad?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Baby, miénteme como si me quisieras

Maybe at the end it becomes real enough for me

Quizá al final se haga realidad, suficiente para mi

[Post-Estribillo]

Oh, oh, oh, for me

Oh, oh, oh, para mi