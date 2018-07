Sam Smith estrena el vídeo I'm not the only one protagonizado por Dianna Agron de Glee

Sam Smith es una de las jóvenes promesas de la música pop actual. De Inglaterra para el mundo, este londinense ha entrado en el panorama musical pisando fuerte con tan solo 22 años. La la la, Money on my mind y ahora I'm not the only one, en cuyo vídeo aparece Dianna Agron de la serie Glee.

Su álbum debut, In The Lonely Hour, arrasa más allá de las fronteras inglesas y se ha posicionado como uno de los discos más vendidos en el Reino Unido, sobrepasando el éxito de grandes lanzamientos como Ghost Stories de Coldplay.

Hasta la fecha, Sam Smith no ha parado de crecer en su carrera profesional. Sus dos sencillos más relevantes, Money on my mind y Stay with me, han logrado ser números uno en las listas de Reino Unido de forma consecutiva. Ha sido elogiado en múltiples ocasiones por ser un gran vocalista y dotado de una gran facilidad melódica para jugar con notas y acordes. De hecho, la música y el espectáculo corren por sus venas, pues puede presumir de ser primo, nada más y nada menos, que de Lily Allen y del actor Alfie Allen, de la serie de moda Juego de Tronos.

Además, algunos grandes artistas ya han intercambiado colaboraciones con él como Mary J. Blige, que interpretó junto a Sam Smith a dúo el tema Stay with me, Disclosure en el sencillo Latch o Naughty Boy con La, la, la.

Hace unos meses el artista declaró públicamente su homosexualidad, asegurando que todo su disco lo había escrito después de una ruptura sentimental con otro hombre. Además, se hizo evidente en su videoclip Leave Your Lover, en el que el artista va detrás del novio de la modelo Daisy Lowe.

Nunca he tenido una relación. Sólo amores no correspondidos con personas que no me han entregado su amor. Supongo que me siento un poco atraído hacia esas situaciones. In The Lonely Hours es sobre un chico al que quise el año pasado, pero él nunca me amó. Ahora estoy mejor, pero estuve muy afectado. Me sigo sintiendo solo y de hecho no me he vuelto a enamorar después. ¿Cuál es la emoción más poderosa: el dolor o la felicidad?, asegura Sam Smith.

Ahora nos presenta el vídeo de I'm not the only one. Está dirigido por Luke Monaghan (quien también hizo Leave your lover) y protagonizado por la actriz de Glee, Dianna Agron. En I'm not the only one se nos muestra una historia de infidelidad en la que la protagonista decide vengarse de su marido, que parece estar saliendo con una amante en el centro de la ciudad.