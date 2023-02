Samuraï lanza 'Tiro al aire', un adelanto de su EP 'Artillería'

Hay artistas que a pesar de su breve carrera han conseguido consolidarse en el mercado nacional y uno de los mejores ejemplos es Samuraï, el nombre artístico de Aroa, una joven madrileña.

Tras muchas semanas de espera, ha lanzado Tiro al aire, el primer adelanto de su EP Artillería.

Recientemente, ya subió varios fotos y videos a sus redes sociales en las que dejaba ver la idea de la canción y el videoclip: look colegial, tonos oscuros y focos potentes en rojo y amarillo. Además, se veía un fragmento de la letra: 'Por que yo siempre voy a querer un último adiós / Y en cada canción que bailábamos seguiremos vivos / Y en cada rincón y en cada verso que te escribo...'.

Su próximo EP 'Artillería'

Con este, ya serán tres EPs los que esta artista saca tras Chulochulochulo y Lo bonito, aunque sin duda sus fans ya estaban deseosos de saber más sobre ella.

Artillería está formado por seis temas: Beso nuclear, Cuerpo a tierra, Punto de fuga, Pared y espada, Mechero y Tiro al aire.

Ella misma anunció la composición hace varios días y reveló lo emocionada que estaba por su futuro lanzamiento: "Nunca he tenido tantas ganas de anunciar algo. Me moría de impaciencia. El curro, el amor, la rabia, la paz que llevan estas seis canciones no tienen sentido. Nos vemos pronto con el primer adelanto".

Letra de 'Tiro al aire' de Samurai

Soy un peón perdido [Hmm-hmm

Me he salido del tablero a explorar

Me he quedado a cuadros al ver que no hay partida que ganar [Hmm, hmm, hmm

Ahora que me he ido puedo hablar con naturalidad

No me gustaban tus trampas, pero era divertido poder jugar

Y cada vez que recuerdo estar a tu lado

Me viene lo bueno, luego lo malo y lo que había olvidado

Creo que solo voy a lanzar un disparo

Un tiro al aire cada vez que quiero gritar que te amo

Y ahora esta nochе voy a aprender a querеrte de lejos

Voy a entender que aunque te eche de menos

Te puedo querer desde la soledad

Porque yo, siempre voy a querer un último adiós

Y en cada canción que bailábamos juntos seguiremos vivos

Y en cada rincón y en cada verso que te escribo

Me ha dejado cicatriz del pecho a la costilla

Una forma de amar como la octava maravilla

El saber perdonarme arreglado de por vida

Vivo tranquila y ojalá hagas lo mismo que yo

Dura salida pero buena recuperación

Sí me he quedado trozos de tu corazón

Los he guardado solo para recodar

Aunque no te vuelva a ver conmigo siempre iras

Y cada vez que recuerdo estar a tu lado

Me viene lo bueno, luego lo malo y lo que había olvidado

Creo que solo voy a lanzar un disparo

Un tiro al aire cada vez que quiero gritar que te amo

Y ahora esta noche voy a aprender a quererte de lejos

Voy a entender que aunque te eche de menos

Te puedo querer desde la soledad

Porque yo, siempre voy a querer un último adiós

Y en cada canción que bailábamos juntos seguiremos vivos

Y en cada rincón y en cada verso que te escribo

Y ahora esta noche voy a aprender a quererte de lejos

Voy a entender que aunque te eche de menos

Te puedo querer desde la soledad

Porque yo, siempre voy a querer un último adiós

Y en cada canción que bailábamos juntos seguiremos vivos

Y en cada rincón y en cada verso que te escribo