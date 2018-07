Scarlett Johanson tiene nuevo supergrupo: The Singles

Si la semana pasada conocíamos la noticia de que Johnny Deep había formado un supergrupo junto a Alice Cooper, es ta vez es Scarlett Johanson quien ha dado el mismo paso, aunque en un estilo totalmente diferente. Junto a Este Haim, vocalista de la banda angelina HAIM; Holly Miranda, de The Jealous Gilfriends; la cantante de soul Kendra Morris y la compositora Julia Haltigan ha formado el supergrupo The Singles.

Su primer sencillo se llama Candy y ha sido producida por Dave Sitek (TV on the Radio, Jane's Addiction).

Scarlett, en una entrevista para The Rolling Stone, señala las principales influencias para la canción: "La idea era componer temas bailables de super-pop con estas chicas. Adoro a Grimes. Adoro a The Bangles. Y adoro a The Go-Go’s". La actriz tenía claro que quería ser como uno de esos grupos "ultrapop pero también un poco irónico". Aún así, no se ha especificado el lanzamiento de un álbum.

No es la primera vez que la actriz se decantaba hacia la música. Ya empezó con un álbum de dúos con Pete Yorn llamado 'Break Up' y otro, esta vez sola, de versiones de Tom Waits Anywhere I Lay My Head.

Aquí puedes escuchar el single: