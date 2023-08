Selena Gomez comparte un audio de su hermana Gracie para anunciar nuevo single

Selena Gomez ha dado una inesperada sorpresa a sus fans con la noticia del lanzamiento de un nuevo tema. No se sabe ni fecha ni título, pero en las calles de varias ciudades estadounidenses han aparecido carteles con el texto 'Single soon' (Canción próximamente) y un número de teléfono escrito.

Al llamar, salta un mensaje automático grabado por la hermanita pequeña de la cantante, Gracie, en el que dice: "Hola, te amo hermanita, nunca te preocupes por los novios" y tras esto suenan varios segundos de una melodía.

Además, en los mismos carteles está escrito el mail https://www.illbesinglesoon.com/ y en él te permite suscribirte para recibir información. Ahí los fans se han dado cuenta que la artista detrás de esto es Selena Gomez porque aparece su nombre e incluso están adjuntas todas sus redes sociales.

No se sabe nada sobre esta canción pero si tenemos en cuenta la web 'I'll be single' (Estaré soltera) y el audio de su hermana señalando que no hay que preocuparse por los novios, podríamos intuir que la temática será la celebración de la soltería y el amor propio.

Varios portales de internet también recogen que la fecha que Selena Gomez habría escogido para lanzar su nueva canción es el 25 de agosto, aunque de esto no hay confirmación oficial.

El estreno del single sería el regreso de la intérprete de Calm Down a la música después de mucho tiempo. Su último EP, Revelation, salió en 2021 y su tema más reciente fue My Mind & Me, que lanzó a finales de 2022 para utilizarlo como banda sonora de su documental.

Estaremos pendientes de todos los detalles de Selena Gomez.