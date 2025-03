Selena Gomez desvela la tracklist de su álbum 'I Said I Love You First'

No queda nada para poder disfrutar de nueva música de Selena Gomez. La artista, que parece estar en su mejor momento profesional y personal con su prometido, Benny Blanco, no pierde ni una oportunidad de promocionar su nuevo proyecto.

Ahora, muy orgullosa de su nuevo disco, I Said I Love You First, la intérprete de Good For You ha desvelado el tracklist del álbum. "Se filtran más detalles… Benny y yo estamos muy emocionados de revelar la lista de canciones oficial de nuestro álbum I Said I Love You First, que saldrá el 21 de marzo", ha compartido en redes sociales.

El mensaje acompaña a una imagen en la que ella sostiene un folio con una polaroid, en la que aparecen escrita las 14 canciones del álbum. Entre ellas se encuentran algunas que ya se conocían, como Call me when you break up junto a Gracie Abrams y Scared of loving you.

Las canciones de I Said I Love You First