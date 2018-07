Selena Gomez estrena el vídeo de 'Same Old Love' con la participación de sus fans

Selena Gomez enseñó parte del videoclip de su nuevo single Same Old Love en un evento privado con sus fans la pasada semana en Los Ángeles. Lo que no sabían los afortunados que pudieron estar presentes en la fiesta, es que e llos también formarían parte del videoclip.

Selena Gomez en el vídeo de 'Same Old Love' / Apple Music

Después del sensual videoclip para Good For You, los fans de Selena Gomez estaban ansiosos por saber como sería el del segundo single de Revival, Same Old Love.

Y han estado de enhorabuena, ya que la cantante decidió organizar un evento con algunos afortunados la semana pasada en Los Ángeles donde les enseñó el 90% del vídeo. Precisamente lo que no mostraba en el videoclip era a ella misma, porque era la parte que grabarían esa misma noche incluyendo su llegada y actuación al evento así como las reacciones de los fans ante el nuevo tema.

El videoclip dirigido por Michael Haussman se ha estrenado en exclusiva en Apple Music.