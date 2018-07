Selena Gomez revela el tracklist de 'Revival' a través de sensuales gifs y estrena 'Same Old Love'

Selena Gomez ha optado por una original forma de revelar el tracklist de su nuevo disco mediante una serie de gifs donde podemos ver distintas partes de su cuerpo y además ha estrenado otra canción : Same Old Love.

Selena Gomez estrena 'Same Old Love' / europafm.com

Selena Gomez sigue desvelando poco a poco lo que encontraremos en su nuevo álbum Revival, a la venta el 9 de octubre.

Después de presentarnos la portada donde aparece desnuda en una sensual foto en blanco y negro, Selena nos ha presentado el tracklist siguiendo la misma línea: una serie de gifs animados en blanco y negro en los que vemos partes de su cuerpo revelan el contenido de su nuevo trabajo.

Además, la artista acaba de lanzar un nuevo tema, Same Old Love, ofreciendo otro adelanto de su disco después de Good For You. Este nuevo tema está co-escrito por Benny Blanco y Charli XCX, que también hace los coros.