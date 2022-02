La sensual canción 'Poco a poco' de Luma, los favoritos de Eslovenia para Eurovisión, es una receta en español

Cuando parece que todo el huracán del Benidorm Fest ya se está apaciguando, empiezan a surgir las propuestas de otros países para Eurovisión que llaman la atención por un motivo u otro.

Eslovenia ya ha escogido a sus 12 finalistas que se disputarán el pase de oro de Turín en la final que se celebrará el próximo sábado 19 de febrero. Luma, uno de los finalistas que presenta su tema All In, se ha vuelto viral en España por una canción que tienen en nuestro idioma: Poco a poco.

La letra de este tema que el dúo lanzó hace tres meses no es otra cosa que la receta de una masa. "Harina de trigo, huevo, sal. Mantequilla, el agua. O leche. Mezcla la harina y sal en la procesadora de alimentos", así es como empieza la canción. que cantada con la voz susurrada de Lucija Harum y el sonido chill out a cargo de Martin Vogrin, suena de lo más sensual.

Una letra que los eurofans no han tardado en destacar en redes sociales: "Me está dando algo. Los favoritos en para ir a #Eurovisión por Eslovenia, Luma, tienen una canción en castellano que se llama Poco a Poco. La letra es la receta de una masa de pan cantada en plan sexy".

"Después del shock inicial...y de escucharla muchas veces...eh de decir, que me encanta!!!", "Ojo que la base la veo durante un atardecer en el Burning Man", "Pues oye, me acabo de quedar un poco WTF pero es un temazo " o " descubrí el otro día y me parece una auténtica genialidad" son algunas de las muchas respuestas que pueden leerse en el hilo de este comentario en Twitter, que pasan por la sorpresa, el humor y la ovación.