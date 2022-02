Nena Daconte: "Me plantée ir al Benidorm Fest, pero me recordaron la presión que se pasa en Eurovisión" // Europa FM

Como todos los domingos, vuelve yu Music a Europa FM de la mano de Lorena Castell y Bnet, que siempre nos traen lo mejor de la música de nuestro país. Hoy nos ha visitado la cantante Mai Meneses, vocalista de uno de los grupos por excelencia de los años 2000, Nena Daconte, que vuelve a subirse a los escenarios ahora.

Nena Daconte acaba de presentar su nuevo single, Detrás de cada luz, y nos ha confesado que está muy contenta con esta vuelta musical: "A la gente le esta gustando el single, así que ya a seguir grabando. Estoy ilusionada", ha asegurado.

Todo sobre su nuevo disco

La cantante grabará su nuevo disco en los próximos meses y nos deleitará con varios singles antes de lanzar su nuevo álbum al mercado. Un disco en el que, ha explicado, volverá a enseñarnos la esencia que ha caracterizado al grupo siempre: "A mi público le gusta el pop rock, mi voz dulce con la caña detrás. Surgió la posibilidad de grabar con el productor de Dover y quería volver al pop rock de los 90, a esas guitarras, y me parece un acierto".

Mai Meneses nos ha explicado cuándo surgió Detrás de la luz: nada más y nada menos que mientras se encontraba confinada durante el temporal de Filomena. "En el confinamiento estaba bloqueada emocionalmente, pasando tantas cosas que no sabía lo que tenía que sentir ni lo que dejaba de sentir. Cuando pasó lo de Filomena, cogí la guitarra y me puse a componer una canción detrás de otra", nos ha explicado.

También compuso Despiértame Madrid, un tema que es un cúmulo de cosas: "Le pido perdón a una persona y luego le digo a Madrid, que es mi ciudad, que me despierte, que me perdone por haberla abandonado sentimentalmente".

La cantante llevaba 6 años sin subir a un escenario con la banda y la presentación en los escenarios el pasado mes en Madrid ha sido todo un éxito: "Me hizo mucha ilusión volver y ver que estaba el publico de casi siempre. Había gente del principio de Nena Daconte, he rescatado un poco el público". También nos ha asegurado que volverá a Madrid porque mucha gente falló por el virus y "para que las cosas sean más normales".

Durante este tiempo alejada de los escenarios, la cantante ha sido madre y nos ha explicado cómo ha vivido este cambio: "Hubo una época que me sentía culpable si iba a trabajar por no estar con ellos, y lo evitaba lo mas posible. Pero luego aprendí que sigo siendo yo y que ellos no me dan sentido al 100%, también me lo da la música, así que estoy intentando recuperarlo".

¿Colaboraciones en su nuevo disco?

En este primer concierto, los chicos de La La Love You se subieron al escenario junto a Nena Daconte para cantar Tenía tanto que darte y nos ha explicado cómo surgió la colaboración: "Me llamaron ellos. Yo era súper fan de El fin del mundo y en el confinamiento me la ponía, cerraba los ojos y me imaginaba en el escenario bailando con ellos esta canción. No fue exactamente esto, pero oye, nos juntó el destino. Enseguida te arropan".

Respecto a la posibilidad de colaborar con alguien en su disco, nos ha explicado que no es muy de hacerlo: "Soy muy tímida, entonces me da vergüenza pedirlo", recordaba la cantante, haciendo referencia a que tuvieron que ser los chicos de La La Love You los que le pidieron el tema conjunto.

La posibilidad de presentarse al Benidorm Fest



Sobre la posibilidad de ir al Benidorm Fest, la cantante nos ha confesado que llegó a plantearse ir: "Algún amigo me dijo '¿tú sabes la presión que se pasa en Eurovisión?' y entonces pensé que yo no tenía cuerpo para eso". Sin embargo, nos ha comentado que no descarta hacerlo de cara a los próximos años... ¡incluso podría hacerlo en colaboración con Sandra Delaporte!

