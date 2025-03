Ed Sheeran y Jimmy Fallon se disfrazan para actuar en el metro de Nueva York

Jimmy Fallon lo ha vuelto a hacer. El presentador ha liado a Ed Sheeran para disfrazarse juntos y actuar el metro de Nueva York.

Después de convencer a Bad Bunny el pasado enero, cuando estaba en plena promoción del disco Debí tirar más fotos, el cómico estadounidense ha animado al cantante británico, a punto de sacar su nuevo álbum, para actuar en una concurrida estación de Rockefeller Center.

Vestidos de negro de pies a cabeza, con pelucas oscuras, gafas de sol y gorros de punto también negros, una estética muy emo, los dos artistas interpretaron la canción Pink Pony Club de Chappell Roan ante un atento y cada vez más amplio público.

Presentador y cantante interpretaron el tema y al terminar se quitaron gorro, gafas y peluca para sorprender a los asistentes que respondieron un sonoro aplauso.

El número musical no terminó ahí. Ed Sheeran regaló al público una actuación más. El cantante interpretó en directo Azizam, el pegadizo primer single de su nuevo disco.

'The Old Phone', una canción inédita

Tras la sorprendente actuación —el miércoles por la mañana—, Sheeran visitó el plató de The Tonight Show with Jimmy Fallon y volvió a interpretar música en directo. En la entrevista explicó la historia de Old Phone, una canción inédita sobre la experiencia de encontrar su móvil de 2015 que cantó por primera vez en el programa.

También contó que Love Yourself de Justin Bieber y Shape of You iban a ser para Rihanna y cantó esta última junto al presentador. ¡Una noche de emociones fuertes!