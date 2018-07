Ed Sheeran no sabe perder

"No iba a acudir incluso después de saber que estaba nominado, porque ya lo he estado los últimos tres años y siempre he perdido. Sabía que no iba a ganar así que me emborraché antes. Sería Ley de Murphy si lo consigo y no estoy allí. Así que iré, y si no lo consigo, no volveré a ir", ha expresado el artista.