Ed Sheeran vuelve a juicio con 'Thinking Out Loud' por presunto plagio a Marvin Gaye

Hace unos meses, Ed Sheeran ganó un juicio en el que le acusaban de plagiar el tema Oh Why de Sami Chokri y Ross O’Donoghue en su éxito internacional Shape of you.

Ahora se tiene que volver a enfrentar a otro juicio por plagio, esta vez por el tema Thinking out loud.

Todo comenzó en el año 2018 cuando la compañía Structured Asset Sales, propietaria de parte de los derechos de Marvin Gaye, demandaba a Ed Sheeran asegurando que había copiado "la melodía, ritmos, armonías, batería, línea de bajo, coro de acompañamiento, tempo, síncopa y looping" del tema Let's get on it.

El juez ha decidido que un jurado será el encargado de dictaminar si Thinking out Loud es un plagio de Let's get on it, además tendrán que esclarecer si los daños y perjuicios incluyen los conciertos en los que el artista británico interpretó esta canción.

Ed Sheeran ya perdió un juicio por plagio

El artista británico ha ganado este año un juicio por plagio, sin embargo, en 2017, Ed Sheeran tuvo que pagar 20 millones de dólares a los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington por el plagio de la estructura del tema Amazing en la balada Photograph.

Pharrel Williams y Robin Thicke plagiaron a Marvin Gaye

Los temas de Marvin Gaye parecen ser un fuerte fuente de inspiración e incluso de plagio para los artistas.

En marzo de 2015, un tribunal de Los ángeles condenó a Pharrell Williams y Robin Thicke a pagar más de 7,3 millones de dólares a los herederos de Marvin Gaye por considerar que su éxito Blurred Lines es una copia del clásico Got To Give It Up.

Se considera que esta sentencia es la que desató una verdadera locura por demandar por plagio.