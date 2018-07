Escucha 'Silver haired daddy of mine', segundo adelanto del disco de Billie Joe Armstrong y Norah Jones

Os presentamos el segundo adelanto del álbum conjunto de Billie Joe Armstrong (líder de Green Day) y Norah Jones . Foreverly es un disco de covers en la que ambos artistas rinden homenaje al dúo norteamericano The Everly Brothers y su álbum Songs Our Daddy Taught Us (1958). Tras el sencillo Long Time Gone, conocemos el tema country Silver Haired Daddy Of Mine. El álbum saldrá a la venta el próximo 25 de noviembre.

Billie Joe Armstrong de Green Day y Norah Jones se han unido para grabar un disco juntos. Ambos cantantes rinden homenaje al dúo norteamericano The Everly Brothers. Se trata de un álbum de covers, titulado Foreverly, en el que versionan las canciones del álbum Songs Our Daddy Taught Us, publicado en 1958.

Joe Armstrong y Jones confesaron en una entrevista para Stereogum que se conocieron cantando Stevie Wonder y que la idea de lanzar este álbum fue de Billie, quien pasó mucho tiempo escuchando el disco de Everly Brothers. El primer adelanto de Foreverly fue Long Time Gone (lyric video) y ya podemos escuchar un segundo tema del disco, Silver Haired Daddy Of Mine.

“Es una obra oscura y considero que más gente debería conocerla. Tenía muchas ganas de hacerlo con una mujer que cantara, porque imaginé que debería tener un significado diferente, en comparación con escuchar las canciones cantadas por los dos hermanos”, aseguró el líder de Green Day en la misma entrevista sobre el material que fue registrado junto al ingeniero Chris Duganen (Green Day, Iggy Pop) en los estudios Magic Shop de Nueva York. El disco se pondrá a la venta el próximo 25 de noviembre.

