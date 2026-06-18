Sonorama Ribera publica su cartel por días: descubre que artista actúa cada jornada
Ya puedes empezar a organizar tus planes de cara a la nueva edición de Sonorama Ribera porque ya está aquí el cartel por días. Desde ya mismo puedes comprobar qué artista estará cada día en Aranda de Duero (Burgos) y el viernes 19 podrás comprar la entrada de día. Toma nota y prepárate para un verano musical.
El verano está cada vez más cerca y nosotros ya tenemos cuerpo de festival. Qué ganas de vivir largas jornadas de música con los mejores artistas. ¡Qué ganas de Sonorama Ribera!
Como cada mes de agosto Aranda de Duero (Burgos) se convierte en capital de la música en directo y como cada mes de agosto los mejores artistas se unen a la fiesta.
En esta ocasión Sonorama Ribera, que cuenta un año más con Europa FM como radio oficial, reúne a grandes nombres como Leiva, Marlena, Xoel López, Iván Ferreiro, Belén Aguilera o Crystal Fighters.
Son cinco días de música en la que toca organizarse para no perderse nada y disfrutar al máximo de todas las jornadas. Y, para ir haciendo planes, ya está aquí el cartel por días.
Desde ya mismo puedes comprobar quién actúa cada día y organizar también tu agenda de verano. Este viernes 19 de junio sale a la venta el abono de día.
Miércoles, 5 de agosto
- Crystal Fighters
- Iván Ferreiro
- La Pegatina
- León Benavente
- Bebe Carlangas
- Chiquita Movida
- D.Valentino
- La cabra mecánica
- Mafalda Cardenal
- pablopablo
- The Molotovs
- Tu otra bonita
- Wally López
- Bailongo Brothers
- David van bylen
- DJ Filo
- Florida & Hermosso
- Laia Alcolea
- Malsense
- Nat Simons
- Piti y me voy
- Salvana
- She's a star DJ
- Simulacro
- Sofía Ggabanna
- Tigre y diamante
- Whisky Caravan
- Yacaré
Jueves, 6 de agosto
- Guitarricadela fuente
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- RVFV
- Ale Acosta
- Ángeles Toledano
- Calequi y Las Panteras
- Egon Soda
- El Nido
- Karavana
- La Delio Valdez
- Lablackie
- Los Vinagres
- Nacho Vegas
- Ortiga
- Peces Raros
- Ramoncín
- Valira
- Veintiuno
- Vera Fauna
- We Are Scientists
- Alberto.Vela
- Alberto & García
- Ángela González
- Barbi Recanati
- Carencias Afectivas
- Dani Leiva
- Dj Felipe
- Florida & Hermosso
- Galerna
- Go Cactus
- Guacamayo Dj's
- Hostia Pedagógica
- Kill The Clowns
- Las Petunias
- Mäbu
- Maikie
- Norte Perdido
- Ona Mafalda
- Pirri Román
- Rober Biond
- Serial Killerz
- She's A Star Dj
- Sobrezero
- Sobrinus
- Soyla
- Tardeo Cool Dj's
- Tiburona
- We Are Mono
- Winter & Torres
Viernes, 7 de agosto
- Carlos Ares
- Love Of Lesbian
- Sexy Zebras
- Alejo Alonso
- Ángel Stanich
- Candela Gómez
- Comandante Twin
- Coti
- Depresión Sonora
- Eladio y Los Seres Queridos
- Éxtasis
- Funambulista
- Hoonine
- La Sonrisa de Julia
- Ladilla Rusa
- Las Migas
- Los Negativos
- Lucho RK
- Malmö 040
- Niña Polaca
- Samuraï
- Soleá Morente
- Xavibo
- Aguacate y Mango
- Bum Motion Club
- Canciller
- Da Igual
- De Ningures
- Florida & Hermosso
- Fontán
- Guacamayo Dj's
- Juanann_Deck
- La Azotea
- La Milagrosa
- Luback
- Lucky Salvadori
- Marban
- Memocracia
- Mr. Kitos
- Nuevo Berlín
- Nuevos Vicios
- She's A Star Dj
- Rialto
- Siamés
- Stormy Kid
- Suzete
- Varoc
- Volavent
Sábado, 8 de agosto
- La M.O.D.A.
- Leiva
- Ojete Calor
- Valeria Castro
- Xoel López
- Al Safir
- Arco
- Belén Aguilera
- Colectivo Da Silva
- Dollar Selmouni
- El Mato a un Policia Motorizado
- El Verbo Odiado
- Grande Amore
- Kitai
- La Garfield
- Marlena
- Maruja Limón
- Oslo Ovnies
- Paul Alone
- Pol 3.14
- Puño Dragón
- Repion
- Ruth Vangoura
- Aluo
- Brian Decalma
- Daphne
- Dj Ziry
- Eme Dj
- Fat Gordon
- Florida & Hermosso
- Freenipples B2B Lucía Dilema
- Gauchito Club
- Gramma Agropunk
- Guacamayo Dj's
- Jaguayano
- La Juventud
- Lapili
- Los Chivatos
- Mazu Modelo
- Nacho Pistacho
- Nøgen
- Peje B2B Peredius
- Raúl Sanz Dj
- Raya Diplomática
- Ricardo Moya
- She's A Star Dj
- The Rapants
- Vis Viva
Domingo, 9 de agosto
- Drugos
- La Regadera
- Niños Bravos
- Eyelet
- Florida & Hermosso
- Late Capital
- Mañana Viernes
- Popi&Sito
- Sarria
- Serrano Brothers
Dónde y cuándo comprar el abono de día del Sonorama Ribera
Si solo vas a querer una entrada de día, no te despistes. Este viernes 19 de junio se abren las taquillas para poder comprarlas.
Las entradas pueden comprarse a través de la web de Sonorama Ribera, donde también se pueden adquirir los abonos del festival.
- Bono general - 96,50 euros
- Bono VIP - 173,50 euros
- Bono infantil - 6 euros cada una
- Suplemento zona acampada - 25,50 euros cada una