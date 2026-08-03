ENCUESTA

¿Cuál es para ti la canción del verano 2026? ¡Vota en la encuesta!

Este verano han sonado grandes hits. Shakira, Bruno Mars o Lola Indigo son alguno de los artistas que nos han refrescado en estas semanas de calor, pero es difícil decantarse por cuál ha sido la mejor canción de este verano. Por eso, desde Europa FM queremos animar a nuestros oyentes a que elijáis la canción del verano. ¡Vota ahora por tu favorita!

¿Cuál es para ti la canción del verano 2026? ¡Vota en la encuesta!
¿Cuál es para ti la canción del verano 2026? ¡Vota en la encuesta! | EUROPA FM

Europa FM

Madrid 03/08/2026 16:43

El verano es una de las estaciones del año más ligadas a la música. Ya sea en festivales, en chiringuitos, en la piscina o de camino al trabajo, los grandes éxitos de la temporada nos ayudan a refrescarnos y ponen banda sonora a los recuerdos que creamos en estos meses de calor. ¿Sabrías decir cuál es la canción que está marcando tu verano?

Aunque sabemos que cada año parece más difícil escoger una única canción del verano, pues son muchos los hits que lo petan en esta temporada, desde Europa FM queremos salir de dudas y preguntarte cuál ha sido para ti la canción del verano 2026. Nosotros te presentamos una propuesta de diez canciones, ¡pero eres tú quien elige!

En 2025, el título de canción del verano estuvo entre temas como Azizam de Ed Sheeran, capaz (merengueton) de Alleh & Yorghaki, NUEVAYoL de Bad Bunny, Anxiety de Doechii y Forever Young de David Guetta. Este año os traemos otras 10 cancones del verano nos hemos basado en las listas de mayores ventas en España, las canciones más escuchadas en streaming y las que más aparecen en las radios nacionales.

Ahora... ¡es tu turno! Participa en la encuesta y decide cuál de todas se llevará el ansiado primer puesto en esta privilegiada lista.

¿Cuál es para ti la canción del verano 2026? Vota en la encuesta

  1. 1

    'pa ti toa', de Ana Mena y Lola Indigo

    Ana Mena y Lola Índigo en 'Pa ti toa'

    Ana Mena y Lola Indigo dieron el pistoletazo de salida al verano con su primera canción juntas, 'pa ti toa', en la que derrochan deseo y pasión al ritmo de merengue y que demuestra la gran complicidad entre las dos estrellas del pop español.

  2. 2

    'La Graciosa', de Quevedo y Elvis Crespo

    Quevedo en el videoclip de 'LA GRACIOSA'

    Este merengue incluido en el último disco de Quevedo, 'El Baifo' no ha parado de sonar este verano. Muchos lo recordarán como el talismán de La Roja, ya que fue el tema elegido para celebrar los goles de la selección en el Mundial.

  3. 3

    'SUPERESTRELLA', de Aitana

    Aitana en la portada de su álbum 'Cuarto azul'

    A pesar de que salió en 2025, este tema de 'Cuarto Azul' es, sin duda alguna, una de las canciones del verano, después de haberse convertido en el himno no oficial de la victoria de 'La Roja' en el Mundial.

  4. 4

    'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy

    Shakira en el videoclip de 'Dai Dai'

    La colombiana ha vuelto a ponerle música al Mundial de Futbol. Shakira se ha juntado con el artista nigeriano Burna Boy para crear este himno que, sin duda, es una de las canciones más escuchadas del verano.

  5. 5

    'End of Beginning', de Djo

    'End of beginning', de Djo

    Aunque salió en 2022, las redes sociales se han encargado de traer este tema de Djo de vuelta cuatro años después. La nostalgia que respira estas canción la convierte en la banda sonora perfecta para disfrutar de los atardeceres del verano.

  6. 6

    'Dime dónde estás', de Álvaro de Luna

    Álvaro de Luna en 'Dime dónde estás'

    El estribillo pop rock de 'Dime dónde estas' es una de esas melodías que te ponen de buen humor. Con este tema el sevillano ha vuelto a demostrar que nadie hace himnos románticos como él.

  7. 7

    'I Just Might', de Bruno Mars

    Bruno Mars en el videoclip de 'I Just Might'

    Bruno Mars ha regresado ha su faceta más romántica y "buen-rollera" con I Just Might, una de las canciones más pegadizas de este 2026 y que lo está petando en su 'The Romantic Tour', con el que pasó por el Metropolitano de Madrid en julio.

  8. 8

    'Brindemos', de Paula Koops, Juan Magán y Funzo

    Paula Koops y Funzo en el videoclip de 'Brindemos'

    Fresca, pegadiza y divertida, así es esta inesperada colaboración que invita a bajar las preocupaciones, subir el volumen y brindar "pa' que salga bien" todo lo que nos propongamos este verano.

  9. 9

    'Bring Your Love', de Madonna y Sabrina Carpenter

    Madonna y Sabrina Carpenter en la portada de 'Bring Your Love'

    El regreso de la 'Reina del pop' ha marcado el verano. Madonna ha querido contar con una de las estrellas del momento, Sabrina Carpenter, para crear este tema dance que estrenaron en Coachella y que ha unido a varias generaciones.

  10. 10

    'Fever Dream', de Alex Warren

    Alex Warren en el videoclip de 'Fever Dream'

    Tras el éxito de 'Ordinary', Alex Warren ha regresado este 2026 con 'Fever Dream', un tema pop muy fresquito que no nos podemos sacar de la cabeza, con el que presenta su nuevo álbum 'WILDCHILD' .