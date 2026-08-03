¿Cuál es para ti la canción del verano 2026? ¡Vota en la encuesta! | EUROPA FM

Este verano han sonado grandes hits. Shakira, Bruno Mars o Lola Indigo son alguno de los artistas que nos han refrescado en estas semanas de calor, pero es difícil decantarse por cuál ha sido la mejor canción de este verano. Por eso, desde Europa FM queremos animar a nuestros oyentes a que elijáis la canción del verano . ¡Vota ahora por tu favorita!

El verano es una de las estaciones del año más ligadas a la música. Ya sea en festivales, en chiringuitos, en la piscina o de camino al trabajo, los grandes éxitos de la temporada nos ayudan a refrescarnos y ponen banda sonora a los recuerdos que creamos en estos meses de calor. ¿Sabrías decir cuál es la canción que está marcando tu verano?

Aunque sabemos que cada año parece más difícil escoger una única canción del verano, pues son muchos los hits que lo petan en esta temporada, desde Europa FM queremos salir de dudas y preguntarte cuál ha sido para ti la canción del verano 2026. Nosotros te presentamos una propuesta de diez canciones, ¡pero eres tú quien elige!

En 2025, el título de canción del verano estuvo entre temas como Azizam de Ed Sheeran, capaz (merengueton) de Alleh & Yorghaki, NUEVAYoL de Bad Bunny, Anxiety de Doechii y Forever Young de David Guetta. Este año os traemos otras 10 cancones del verano nos hemos basado en las listas de mayores ventas en España, las canciones más escuchadas en streaming y las que más aparecen en las radios nacionales.

Ahora... ¡es tu turno! Participa en la encuesta y decide cuál de todas se llevará el ansiado primer puesto en esta privilegiada lista.