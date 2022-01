Tanxugueiras se pronuncia sobre los abucheos al jurado tras su actuación en el Benidorm Fest

El público llenó de abucheos al jurado por la puntuación otorgada a Tanxugueiras tras su actuación en el Benidorm Fest, aunque esto no impidió que el conjunto gallego se clasificase para la final.

Tanxugueiras se postulaban como unas de las claras favoritas para convertirse en las próximas representantes de España en el Festival de Eurovisión. Su canción Terra en su lengua natal, el gallego, consiguió conquistar al público que estaba deseoso de ver su actuación en el Benidorm Fest.

Pero tras la actuación y la consiguiente votación del jurado profesional parece que las posturas de estos y el público están en desacuerdo. La puntuación fue 38 puntos para Tanxugueiras, 55 puntos para Chanel; Blanca Paloma con 41 puntos; Varry Brava y Azúcar Moreno, 39.

Gracias al televoto (25%) y al voto demoscópico (25%) Tanxungueiras consiguieron pasar a la final, pese al 50% que suponían los votos del jurado. Finalmente los concursantes que consiguieron hacerse un hueco junto a ellas para el sábado 29 han sido Chanel, Blanca Paloma, Varry Brava.

Indignación y abucheos

La decisión de jurado sentó mal tanto al publico allí presente como a los telespectadores, que no dudaron en mostrar su descontento a través de Twitter. Además de llenar las redes sociales con comentarios de indignación y desacuerdo hacia el jurado, en el Palau l'illa el jurado recibió una sarta de abucheos por la baja puntuación otorgada a las gallegas.

En la posterior rueda de prensa, las integrantes de Tanxugueiras se pronunciaron acerca de lo sucedido en el Palacio de Deportes de Benidorm. “Sobre todo, respeto. Cada uno tiene su gusto”, señalaban las concursantes ante la prensa, a lo que Sabela añadió, dirigiéndose al jurado: "Quiero decirles que abran un poquito las miras",

Al preguntarle si pensaban que el hecho de que su canción estuviese en gallego podría haber influido en la votación del jurado la respuesta fue directa: "No creo que sea algo influyente lo del gallego. Creo, y quiero pensar, que eso no influye. Creemos que el jurado no está acostumbrado a escuchar ese tipo de música, entonces descodificarlo para ellos es un poco difícil”, respondió Sabela Maneiro, integrante del conjunto.