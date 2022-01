Benidorm Fest: ranking, votaciones, resultado y ganadores de la primera semifinal, en directo

‘Postureo’ es la canción de Azúcar Moreno

Azúcar Moreno quiero volver a Eurovisión 32 años después de su Bandido.

Ahora presentan Postureo, una fusión de ritmos gitanos, flamencos y arabescos que representan la esencia de las artistas. "No podemos dejar de lado nuestras raíces, porque si no, no seríamos nosotras”, dicen Toñi y Encarna al hablar de la canción.

¿No te acuerdadas de qué quedaron en 1990? Te lo decimos. Fueron quintas.