Tate McRae canta en directo su próxima canción 'It's ok, I'm ok'

Una misteriosa canción que, de momento, no ha visto la luz de manera oficial, pero sí se ha presentado en directo. Tras el exitoso estreno de Think Later en diciembre de 2023, Tate Mc Raw se encuentra sumergida en la gira Think Later World Tour, con la que aterrizó en Madrid el pasado mes de mayo.

Así suena 'It's ok, I'm ok' en directo

La cantante ha escogido su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York del 22 de agosto de 2024 para hacer este regalo a sus fans. Así, todos los presentes en el concierto han podido disfrutar en directo de It's ok I'm ok, que será su nuevo sencillo.

Hubo pistas previas

Todo eran señales de que habría alguna sorpresa: siete días antes del citado concierto, Tate ha subido una foto a Instagram donde se podía leer "Tengo mucho que contaros".

En efecto, siete días después la artista ha presentado la canción con coreografía incluida. Y aún ha habido más: unos días después ha subido un vídeo a TikTok con un adelanto de 15 segundos de la versión de estudio y una coreografía a modo de challenge.

Tate Mc Rae no ha anunciado aún la fecha exacta de lanzamiento, pero, a juzgar por los vídeos que ha ido publicando, está muy próxima. Mientras tanto, además del adelanto podemos ir abriendo apetito con la letra completa.

Letra completa de 'It's okay I'm Okay'

Si bien la letra no se ha publicado de forma oficial, conocemos parte de la misma gracias a los fans y plataformas de letras de canciones que han hecho el esfuerzo de transcribirla. La letra parecer hablar de un triángulo amoroso entre amigas en el que, a pesar de sus múltiples advertencias, su exnovio y una de sus amigas empiezan una relación que ella sabe que va a ser tóxica. Es, en definitiva, un "te he dicho lo que hay porque lo he vivido en primera persona, pero allá tu":

Te veo muy emocionada



Lo tienes en el bote



Estás actuando igual que yo



Antes de que lo descubriese



Él no es simplemente alguien hablador y con la cara bonita



Bueno con su dinero, cercano a su madre



Ves solo uno de sus lados



Lo tienes en el bote ahora

------



Pero ella no para de decir "Es tan perfecto"

Y yo respondo ¿Qué versión?

Nunca nadie me puso tan nerviosa

Y tía, he estado ahí



He estado en tu mismo lugar



Así que tía, no te confundas



No, nada podría hacerme extrañarlo



Tómalo, es tuyo

------

Está bien, estoy bien, lo tenía en primer lugar



Está bien, estoy bien



Está bien, estoy bien, realmente no debería opinar



Está bien, de todas formas lo puedes tener

------



De todas formas (formas)



Lo puedes tener de todas formas (formas)

De todas formas (formas, formas, formas)

------



Está bien, estoy bien, lo tenía en primer lugar



Está bien, estoy bien



Está bien, estoy bien, realmente no debería opinar



Está bien, de todas formas lo puedes tener

------

De todas formas (formas)

Lo puedes tener de todas formas

De todas formas (formas)