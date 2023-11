Taylor Swift lanza por sorpresa 'You're losing me', una canción inédita de su disco 'Midnights'

Taylor Swift ha destronado a Bad Bunny como la artista más escuchada del año en Spotify. El puertorriqueño llevaba casi un lustro liderando la tabla y ella se ha impuesto gracias a la fuerza de su gira The Eras Tour.

Ha sido ella misma la que ha dado la feliz noticia en sus redes sociales, acompañado de un anuncio sorpresa: un estreno de una canción inédita. La de Pensilvania ha colgado en todas las plataformas You're losing me, un tema que compuso durante el proceso creativo de su último disco Midnights, pero consideró que no pegaba con el estilo del álbum y no la sacó.

"¿Está bien, esto es irreal? Sólo quería decirle a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias. Ser nombrada Mejor Artista Global de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/fiestas que me podrías haber dado. En serio, nos hemos divertido MÁS este año en la gira y ahora esto", ha dicho emocionada.

Y ha anunciado el estreno: "Así que estaba tratando de pensar en una manera de agradecerles, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que ponga “You're Losing Me (From The Vault)” en streaming... ¡así que aquí lo tienen! Por fin puedes escuchar EN TODAS PARTES".

La historia de la canción 'You're losing me'

You're losing me ha viajado durante muchos meses hasta que finalmente ha conseguido un hueco en las plataformas. La canción tiene un ritmo que simula el latido del corazón y juega con la frase 'lo estamos perdiendo', muy habitual en hospitales cuando se está muriendo un paciente.

Cuenta la historia de una relación romántica que va apagándose porque las dos personas se van distanciando. Taylor no quiso que formara parte de Midnights, a pesar de que se escribió a la vez que el disco, porque su temática y ritmo es mucho más lento y no pegaba con él.

El álbum salió en octubre de 2022 y no fue hasta mayo de 2023 cuando You're losing me se pudo escuchar. La artista anunció durante un concierto en Nueva Jersey que durante dos días saldría a la venta una edición en CD con el single y se podría adquirir en el propio estadio en el que ella cantó.

Letra de 'You're losing me' en español

Tú dices: No lo entiendo, y yo digo: Sé que no lo entiendes

Pensamos que una cura llegaría a tiempo, ahora temo que no lo hará

Recuerdo mirar esta habitación, nos encantaba por la luz

Ahora me siento en la oscuridad y me pregunto si ha llegado el momento

¿Debería tirar todo lo que construimos o quedármelo?

Estoy cansada, incluso para un ave fénix

Siempre resurgiendo de las cenizas

Curando todas sus heridas

Tal vez solo me hayas dado el golpe final

Para, me estás perdiendo

Para, me estás perdiendo

Para, me estás perdiendo

No puedo sentir el pulso

Mi corazón ya no arrancará

Por ti

Porque me estás perdiendo

Cada mañana, te miraba con tormentas en los ojos

¿Cómo puedes decir que amas a alguien si no puedes notar que está muriendo?

Te envié señales y me mordí las uñas hasta la carne

Mi rostro estaba gris, pero tú no admitías que estábamos enfermos

Y el aire está cargado de pérdida e indecisión

Sé que mi dolor es una imposición

Ahora corres por el pasillo

Y sabes lo que todos dicen

No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes

Para, me estás perdiendo

Para, me estás perdiendo

Para, me estás perdiendo

No puedo sentir el pulso

Mi corazón ya no arrancará

Por ti

Porque me estás perdiendo

Porque me estás perdiendo

Para (para)

Porque me estás perdiendo

Mi corazón ya no arrancará (para, porque me estás perdiendo)

Mi corazón ya no arrancará (para, porque me estás perdiendo)

¿Por cuánto tiempo podríamos ser una canción triste?

¿Hasta que estemos tan lejos que no se pueda devolvernos la vida?

Te di mis mejores versiones, mi infinita empatía

Y todo lo que hice fue sangrar mientras intentaba ser la soldado más valiente

Luchando solo en tu ejército, en la primera línea, no me ignores

Soy lo mejor de esta fiesta (me estás perdiendo)

Y yo tampoco me casaría conmigo

Una halagadora patológica

Que solo quería que la miraras

Y me estoy desvaneciendo, pensando

Haz algo, cariño, di algo (di algo)

Pierde algo, cariño, arriesga algo (me estás perdiendo)

Elige algo, cariño, no tengo nada (no tengo nada)

En que creer, a menos que me elijas a mí

Me estás perdiendo

Para (para, para), me estás perdiendo

Para (para, para), me estás perdiendo

No puedo sentir el pulso

Mi corazón ya no arrancará