Taylor Swift reveló el significado de la canción 'But Daddy I Love Him' en una entrevista en 2008

Muchos hablan de los detalles tan minuciosos que plasma Taylor Swift en todos sus proyectos. Y es que la mente de la cantante consigue unir conceptos que parecen imposibles de conectar, incluso a muy largo plazo.

Esta vez, en redes sociales se ha recuperado una entrevista que la artista dio en 2008 en la que habría revelado el significado de su canción But Daddy, I Love Himincluida en el álbum que estrenó en abril, The Tortured Poets Departament. Esto significa que la estadounidense ya habló del tema 16 años antes de publicarlo.

En un programa de televisión, con tan solo 19 años Taylor Swift contó una discusión que había tenido con su padre Scott cuando la joven estaba saliendo con un chico que no les gustaba a sus padres. "Recuerdo haber gritado algo como, "¡Pero papá, lo amo!" (But Daddy, I Love Him). Y salí corriendo, irrumpí en mi habitación . Cerré la puerta y luego me senté en el suelo y escribí esta canción", contó.

Esta historia que relató hacía referencia a la canción Love Story, la cual compuso en ese momento: "Esta canción la escribí justo después de mi única rabieta adolescente épica que tuve en toda mi vida".

Con este vídeo recuperado años después, se puede entender que la cantante habría hecho un homenaje a esa época de su vida en el nuevo disco, o un símil con alguna situación actual que le recuerda a ese momento.

Una frase de La sirenita

Cuando Taylor Swift lanzó su último álbum rápidamente se asumió que el título de la canción But Daddy I Love Him era un homenaje a la película La sirenita, donde Ariel, enamorada del príncipe Eric, pronuncia esta frase ante su padre.

Esta teoría habría tenido mucho sentido sabiendo que el largometraje de Disney se estrenó en 1989, el mismo año en el que nació la cantante. Sin embargo, la respuesta la dio la propia artista con tan solo 19 años.