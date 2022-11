Un tiroteo tras un concierto de Danny Ocean en México termina con al menos un muerto

Final amargo del concierto de Danny Ocean en (Morelia) México. Todo iba bien, sin embargo, a la salida un grupo armado ha abierto fuego contra un grupo de personas que se encontraba centro del reciento donde el artista estaba tocando.

Varios asistentes han compartido en redes sociales imágenes de lo sucedido, donde se pueden escuchar los disparos mientras los que se encontraban en el interior del recinto se resguardaban.

Todavía sigue la policía investigando, aunque por ahora se ha reportado al menos un fallecido y una decena de heridos.

Danny Ocean carga contra los atacantes

El artista venezolano se ha pronunciado al respecto en su cuenta de Twitter, cargando contra los atacantes: "No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación".

Del mismo modo, ha pedido a sus fans que se cuiden: "Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México".

Sin duda, ha sido un final muy triste para un concierto que había empezado de la mejor forma posible.