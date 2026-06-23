Todo sobre el MADO 2026: artistas confirmados, escenarios y horarios de los conciertos

Madrid Orgullo se abre paso un año más. Entre el 1 y el 5 de julio artistas como Violeta, Lucía De la Puerta, Melani y Kany García actuarán en conciertos gratuitos repartidos por varios enclaves del centro de la capital. Repasamos todo sobre los cantantes, los escenarios y los horarios de los espectáculos.

Como cada verano, el Orgullo LGTBIQ se abre paso en Madrid bajo el nombre de MADO 2026. Durante la primera semana de julio la capital se llenará de reivindicación y espectáculos en directo para visibilizar y luchar por la igualdad.

Este año el cartel de conciertos del MADO nos trae una propuesta variada de artistas, que cantarán en conciertos gratuitos repartidos en varios puntos de la ciudad. Y es que del 1 al 5 de julio se podrá disfrutar de música en directo desde la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Plaza Pedro Zerolo y la Plaza del Rey, conocida como Reinas durante los días de Madrid Orgullo.

Aunque todavía no se ha anunciado el cartel completo del MADO, se han desvelado los primeros confirmados, como Flans, Edith Salazar, Cris Lora, Marta Sango, Laura Muñoz, María Parrado, Bea Pelea, Melanie Santiler, DeArco, Quineta, Sombra Alor, Tiago Raul, La Macizo, La Plexy, Chumino Power, Cascales y Balibrea DJ, entre muchos otros. Los repasamos para que no te pierdas ningún detalle:

Miércoles 1 de julio

Pedro Zerolo (Pregón del Orgullo)

20:00: La Plexy

21:20: Kany García -Pregonera 'Orgullo latino'

Reinas

21:30: Violeta



Jueves 2 de julio

Plaza de España (Pridevision)

20:45: Max Navarro

21:15: Monzo

22:00: K!ngdom

22:15 Kuve

22:30: Lucía Pérez

Reinas

21:30: María Parrado

Viernes 3 de julio

Puerta del Sol (Proud Bling!)

20:00: Samantha Ballentines

Reinas

21:40: Las Jipas

Sábado 4 de julio

Plaza de España (Orgullo latino)

21:35: Naíza

22:30: Fey

23:00: Monsieur Periné

23:30: Mon Laferte

00:10: 'Qué Ganas Tengo' con Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo

Reinas

21:00: Tere!

21:30: Ana Farelo

22:00: Korashe

Domingo 5 de julio

Plaza de España (Desfile de la Diversidad)

22:30: Meek

22:40: Pasión Vega

Reinas

21:00: Melani

21:40: Siria Malo

21:50: Lucía De la Puerta

*Esta noticia se irá ampliando tras la publicación oficial de nuevas informaciones