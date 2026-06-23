Todo sobre el MADO 2026: artistas confirmados, escenarios y horarios de los conciertos
Madrid Orgullo se abre paso un año más. Entre el 1 y el 5 de julio artistas como Violeta, Lucía De la Puerta, Melani y Kany García actuarán en conciertos gratuitos repartidos por varios enclaves del centro de la capital. Repasamos todo sobre los cantantes, los escenarios y los horarios de los espectáculos.
Como cada verano, el Orgullo LGTBIQ se abre paso en Madrid bajo el nombre de MADO 2026. Durante la primera semana de julio la capital se llenará de reivindicación y espectáculos en directo para visibilizar y luchar por la igualdad.
Este año el cartel de conciertos del MADO nos trae una propuesta variada de artistas, que cantarán en conciertos gratuitos repartidos en varios puntos de la ciudad. Y es que del 1 al 5 de julio se podrá disfrutar de música en directo desde la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Plaza Pedro Zerolo y la Plaza del Rey, conocida como Reinas durante los días de Madrid Orgullo.
Aunque todavía no se ha anunciado el cartel completo del MADO, se han desvelado los primeros confirmados, como Flans, Edith Salazar, Cris Lora, Marta Sango, Laura Muñoz, María Parrado, Bea Pelea, Melanie Santiler, DeArco, Quineta, Sombra Alor, Tiago Raul, La Macizo, La Plexy, Chumino Power, Cascales y Balibrea DJ, entre muchos otros. Los repasamos para que no te pierdas ningún detalle:
Miércoles 1 de julio
Pedro Zerolo (Pregón del Orgullo)
- 20:00: La Plexy
- 21:20: Kany García -Pregonera 'Orgullo latino'
Reinas
- 21:30: Violeta
Jueves 2 de julio
Plaza de España (Pridevision)
- 20:45: Max Navarro
- 21:15: Monzo
- 22:00: K!ngdom
- 22:15 Kuve
- 22:30: Lucía Pérez
Reinas
- 21:30: María Parrado
Viernes 3 de julio
Puerta del Sol (Proud Bling!)
- 20:00: Samantha Ballentines
Reinas
- 21:40: Las Jipas
Sábado 4 de julio
Plaza de España (Orgullo latino)
- 21:35: Naíza
- 22:30: Fey
- 23:00: Monsieur Periné
- 23:30: Mon Laferte
- 00:10: 'Qué Ganas Tengo' con Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo
Reinas
- 21:00: Tere!
- 21:30: Ana Farelo
- 22:00: Korashe
Domingo 5 de julio
Plaza de España (Desfile de la Diversidad)
- 22:30: Meek
- 22:40: Pasión Vega
Reinas
- 21:00: Melani
- 21:40: Siria Malo
- 21:50: Lucía De la Puerta
*Esta noticia se irá ampliando tras la publicación oficial de nuevas informaciones