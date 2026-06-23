CALENDARIO DE CONCIERTOS

Todo sobre el MADO 2026: artistas confirmados, escenarios y horarios de los conciertos

Madrid Orgullo se abre paso un año más. Entre el 1 y el 5 de julio artistas como Violeta, Lucía De la Puerta, Melani y Kany García actuarán en conciertos gratuitos repartidos por varios enclaves del centro de la capital. Repasamos todo sobre los cantantes, los escenarios y los horarios de los espectáculos.

Loles León, Violeta y Kany García, confirmadas del Orgullo 2026
Loles León, Violeta y Kany García, confirmadas del Orgullo 2026 | GETTY

Europa FM

Madrid 23/06/2026 15:13

Como cada verano, el Orgullo LGTBIQ se abre paso en Madrid bajo el nombre de MADO 2026. Durante la primera semana de julio la capital se llenará de reivindicación y espectáculos en directo para visibilizar y luchar por la igualdad.

Este año el cartel de conciertos del MADO nos trae una propuesta variada de artistas, que cantarán en conciertos gratuitos repartidos en varios puntos de la ciudad. Y es que del 1 al 5 de julio se podrá disfrutar de música en directo desde la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Plaza Pedro Zerolo y la Plaza del Rey, conocida como Reinas durante los días de Madrid Orgullo.

Aunque todavía no se ha anunciado el cartel completo del MADO, se han desvelado los primeros confirmados, como Flans, Edith Salazar, Cris Lora, Marta Sango, Laura Muñoz, María Parrado, Bea Pelea, Melanie Santiler, DeArco, Quineta, Sombra Alor, Tiago Raul, La Macizo, La Plexy, Chumino Power, Cascales y Balibrea DJ, entre muchos otros. Los repasamos para que no te pierdas ningún detalle:

Miércoles 1 de julio

Pedro Zerolo (Pregón del Orgullo)

  • 20:00: La Plexy
  • 21:20: Kany García -Pregonera 'Orgullo latino'

Reinas

  • 21:30: Violeta

Jueves 2 de julio

Plaza de España (Pridevision)

  • 20:45: Max Navarro
  • 21:15: Monzo
  • 22:00: K!ngdom
  • 22:15 Kuve
  • 22:30: Lucía Pérez

Reinas

  • 21:30: María Parrado

Viernes 3 de julio

Puerta del Sol (Proud Bling!)

  • 20:00: Samantha Ballentines

Reinas

  • 21:40: Las Jipas

Sábado 4 de julio

Plaza de España (Orgullo latino)

  • 21:35: Naíza
  • 22:30: Fey
  • 23:00: Monsieur Periné
  • 23:30: Mon Laferte
  • 00:10: 'Qué Ganas Tengo' con Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo

Reinas

  • 21:00: Tere!
  • 21:30: Ana Farelo
  • 22:00: Korashe

Domingo 5 de julio

Plaza de España (Desfile de la Diversidad)

  • 22:30: Meek
  • 22:40: Pasión Vega

Reinas

  • 21:00: Melani
  • 21:40: Siria Malo
  • 21:50: Lucía De la Puerta

*Esta noticia se irá ampliando tras la publicación oficial de nuevas informaciones