Los vídeos del concierto sorpresa de Alicia Keys en el metro de Londres

Hay un piano a disposición del público en la estación de St. Pancras del metro de Londres. Un piano que puede usar cualquiera y que este fin de semana tuvo una usuaria top. La cantante y compositora estadounidense Alicia Keys aprovechó su paso por la capital británica para deleitar a los londinenses con un mashup de sus mejores éxitos.

La intérprete eligió la estación internacional que conecta Londres con Europa como escenario de este concierto gratuito que duró algo más de 10 minutos y del que disfrutaron cientos de usuarios, que se agolparon en torno al piano para disfrutar de su música y compartir los vídeos de la actuación en redes sociales.

Alicia Keys incluyó en este breve concierto su éxito Empire State of Mind, al que le cambió la letra para incluir un guiño a la capital británica. Pasó de now you're in New York! a now you're in London!.

Además, la cantante incluyó en su repertorio otras canciones como If I Ain't Got You y No One.

El show sorpresa fue también la oportunidad de escuchar en directo Lifeline, el último lanzamiento de Alicia Keys que se incluye la banda sonora del nuevo largometraje musical The Color Purple, que llegará a los cines el 19 de enero de 2024.

El piano del concierto de Alicia Kesy es una pieza negra que Elton John regaló al edificio en 2016 y que ha tenido otros usuarios también conocidos.

El propio Elton John a actuado en este espacio como también John Legend, que lo hizo en el Día Mundial del Piano de 2017.