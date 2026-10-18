Viva Suecia y Arde Bogotá desatan la locura al cantar 'El bien' en Murcia

Viva Suecia se formó en Murcia, y allí ha celebrado el grupo el concierto de su vida este sábado 17 de octubre en el Espacio Norte ante 20.000 personas. A pesar de que los dos días previos al show se planteó retrasar el evento por la meteorología, finalmente ha podido llevarse a cabo con tres artistas invitados.

A Viva Suecia les han acompañado encima del escenario Rata, el dúo de Daniel Sabater y Félix Esteban, y el grupo Second. Pero el momento cumbre ha llegado con la irrupción de Antonio García y Dani Sánchez, de Arde Bogotá. Las dos bandas se unieron en el mejor momento de sus carreras para interpretar El bien con la energía al máximo.

"Una sorpresa absolutamente inesperada que se convirtió en pura energía"

"Nadie los esperaba. Nadie los había anunciado. Y entonces empezó a sonar La Canción del Bien y apareció Arde Bogotá", cuenta Mensín, de El Club del Brazo Sexy, a Europa FM. "Una sorpresa absolutamente inesperada que se convirtió en pura energía. Salieron a comerse el escenario, lo llenaron todo, lo cantaron, lo bailaron y lo disfrutaron como si no hubiera un mañana".

"Eso fue Viva Murcia: no saber qué iba a pasar y acabar viviendo un momentazo de los que se quedan grabados", añade. Este dúo ha tenido lugar durante la gira Hecho en tiempos de paz, de la que Europa FM es gira oficial.

Esta no es la primera vez que las dos bandas se unen en el escenario. En 2023 lo hicieron el Low Festival de Benidorm para cantar El bien; un tema que también interpretaron en directo ese mismo año en el Granada Sound, donde también unieron fuerzas para tocar Qué vida tan dura.