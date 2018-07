Zayn Malik anuncia su primer disco en solitario para esta primavera

A pesar de su polémica separación de One Direction , el artista asegura que no todo ha sido negativo y reconoce haber aprendido más de una lección.

El ex One Direction, Zayn Malik, no ha parado de trabajar por su cuenta desde que decidió separarse de la boyband y a decidido hacer su propio estilo musical, alejándose un poco de lo que llevaba haciendo años atrás. El resultado de su trabajo lo veremos esta primavera.

Tiene claro por qué dejó el grupo que se lo ha dado todo. "Era como una máquina funcionando todo el rato. No nos permitían decir ciertas cosas o de la forma que nos hubiera gustado. Me sentaba y me preguntaba: 'Si nuestros fans supieran cómo funciona, ¿qué pensarían realmente?'. Mi respuesta fue, 'la gente es más inteligente que eso. Quieren escuchar lo que es real, así que, ¿por qué no escribimos acerca de algo que realmente estemos viviendo?'".