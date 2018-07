Zayn Malik ya tiene canción en solitario: 'I won't mind'

CON NAUGHTY BOY

El que no corre, vuela. Y Zayn Malik no quiere desaprovechar el tirón que ha tenido su salida de One Direction. Así que ya se ha puesto manos a la obra en lo que puede ser su carrera en solitario. En I won't mind le acompaña Naughty Boy y es la carta de presentación del disco que podría estrenar en 2016.