Qué dice la letra de 'Wasted Love', la canción de Austria ganadora de Eurovisión 2025

El artista JJ ha ganado Eurovisión 2025, otorgándole la victoria a Austria con la canción Wasted Love gracias a los 436 votos que ha conseguido entre el jurado profesional y el televoto. Su actuación, cuya puesta en escena ha sido diseñada por el español Sergio Jaén, sitúa al cantante sobre un barco en movimiento ante un dramático blanco y negro, en línea con la temática de la canción.

Significado de 'Wasted Love'

Wasted Love es un tema a medio camino entre la ópera y el pop que habla sobre un tema universal: el desamor. La letra, compuesta en inglés, apela a la nostalgia y el lamento por un romance del pasado. "Ahora que te has ido / Solo me queda amor desperdiciado", repite en el estribillo, asegurando que todo el amor que le entregó a su amante ha sido un desperdicio.

La canción y el videoclip utilizan el agua como símbolo del choque entre los dos miembros de la relación: el narrador era "un océano de amor" mientras la otra persona le tenía "miedo al agua". "No quieres sumergirte / Así que me dejas hundirme / Extiendo mi mano / Pero me ves distante", canta en la primera estrofa. "Solo estoy flotando / Aún aferrado a la esperanza", añade.

JJ es un joven artista de 24 años que ha comenzado su carrera como solista precisamente con esta canción, la cual recuerda a la solemnidad del tema ganador de Eurovisión 2025: The Code, de Nemo.

Letra en español y en inglés de 'Wasted Love', la canción de Austria ganadora de Eurovisión 2025

Soy un océano de amor

I'm an ocean of love

Y tú, con miedo al agua

And you're scared of water

No quieres sumergirte

You don't want to go under

Así que me dejas hundirme

So you let me go under

Extiendo mi mano

I reach out my hand

Pero me ves distante

But you watch me grow distant

Alejarme hacia el mar

Drift out to the sea

Y en un instante, muy lejos

And far away in an instant

-

Me dejaste en lo profundo

You left me in the deep end

Me ahogo en mis sentimientos

I'm drowning in my feelings

¿Cómo es que no lo ves?

How do you not see that?

-

Ahora que te has ido

Now that you're gone

Solo me queda amor desperdiciado

All I have is wasted love

Este amor desperdiciado

This wasted love

Ahora que te has ido

Now that you're gone

No puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado

Can't fill my heart with wasted love

Este amor desperdiciado

This wasted love

-

Cuando me dejaste ir

When you let me go

Apenas floté

I barely stayed afloat

Solo estoy flotando

I'm floating all alone

Aún aferrado a la esperanza

Still I'm holding on to hope

-

Ahora que te has ido

Now that you're gone

Solo me queda amor desperdiciado

All I have is wasted love

Este amor desperdiciado

This wasted love

Ahora que te has ido

Now that you're gone

No puedo llenar mi corazón con amor desperdiciado

Can't fill my heart with wasted love

Este amor desperdiciado

This wasted love

-

Amor desperdiciado

Wasted love

Este amor desperdiciado

This wasted love

-

Desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado

Wasted, wasted, wasted, wasted

Desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado, desperdiciado, amor

Wasted, wasted, wasted, wasted, love

Amor desperdiciado

Wasted love

-

Fuente: letras.com