Así es Coyote Dax 14 años después de su éxito 'No rompas mi corazón'

Coyote Dax, que en realidad se llama Dax Alejandro La Rosa, nació el 10 de octubre de 1972 en México y tiene 52 años. Su carrera musical ha estado marcada por el country y la estética vaquera, así como por su trayectoria en los grupos Teen Rock y Los Fantasmas del Caribe, aunque su mayor éxito le llegó en solitario con su canción No rompas mi corazón.

"No rompas más, mi pobre corazón / Estás pegando justo, entiéndelo / Si quiebras poco más, mi pobre corazón / Me harás mil pedazos, quiérelo". Este estribillo se hizo inmensamente popular a principios de siglo, y todavía sigue sonando en discotecas por su mítica coreografía. La canción vio la luz en 2001 y es una versión de Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus, de 1992.

"Me siento sumamente orgulloso, alegre y feliz de haber tenido este tema", admitió Coyote Dax sobre su himno durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales. "Yo soy quien soy ahora y sigo siendo parte de la historia musical gracias al No rompas mi corazón. Es la canción más emblemática, la que me ha hecho más feliz".

'No vuelvas más', su última canción

En la actualidad, Coyote Dax continúa su carrera en solitario. En marzo de 2025, publicó su última canción, No vuelvas más, para la que ha diseñado una coreografía de manos. "Esto lo he hecho para los ayuntamientos y pueblos donde la gente está sentada. Los abuelitos... Usted no se mueva, usted va a divertirse igual sentada", dijo el cantante en Europa FM.

A pesar de las nuevas tendencias musicales, Coyote Dax no ha abandonado su esencia: "Sé que la que más ha explotado ha sido la urbana. Yo no he sucumbido en ese ritmo porque yo tengo un estilo propio y todavía puedo gozar de tenerlo porque no tengo sombra. No existe nadie que puedas comparar conmigo musicalmente, físicamente o como imagen".

Y añadió en esa misma entrevista: "Como yo nací en Venezuela y traigo los ritmos latinos, decidí fusionar el merengue y la bachata con la música country".