Neox cadena oficial del 'Rock in Rio 2012'

La cadena más innovadora de la TDT apuesta por la música y lo hace a lo grande, con el mayor festival de música del mundo. NEOX refuerza así su apuesta por los contenidos de calidad, innovadores y de vanguardia, y sustituye a RTVE como televisión oficial de ROCK IN RÍO .

Rock in Río en Neox / antena3.com

El canal del Grupo Antena 3 seguirá de cerca el evento musical con la transmisión de conciertos, programas especiales y mucho más en la 11ª edición de ROCK IN RÍO. Europa FM también hará un seguimiento especial del festival con las últimas noticias, los vídeos más esperados, las imágenes de los conciertos que harán saltar a la ciudad de Madrid, así como el cartel completo de actuaciones.

NEOX, el canal más innovador de la TDT, apuesta por la música y lo hace a lo grande: el próximo año se convertirá en la cadena oficial de ROCK IN RÍO 2012, el mayor festival de música del mundo. De esta manera, la cadena del Grupo Antena 3 refuerza su puesta por los contenidos de calidad, innovadores y de vanguardia, y sustituye a RTVE como televisión oficial de ROCK IN RÍO.

NEOX seguirá de cerca el festival y elaborará una programación especial que incluirá programas especiales, la trasmisión de conciertos y los principales actos que se den cita en la 11ª edición de ROCK IN RÍO.

La localidad madrileña Arganda del Rey acogerá el festival que contará un año más con reconocidos artistas musicales del panorama internacional como el afamado grupo mexicano Maná, encargado de inaugurar el cartel de ROCK IN RÍO 2012.

Un festival que ya ha hecho historia

ROCK IN RÍO celebró su primera edición en enero de 1985 en Río de Janeiro, con artistas como Queen, Kiss y AC/DC. A lo largo de nueve ediciones, celebradas entre Brasil, Portugal y España, el festival ha reunido a más de 5 millones de espectadores.

En las anteriores ediciones en Madrid de ROCK IN RÍO han actuado estrellas del mundo de la música como Bob Dylan, Shakira, Rihanna, Franz Ferdinand, Metallica, Miley Cyrus...

Elton John, Rihana, Shakira, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Guns'n'Roses y Stevie Wonder, entre otros, son algunos de los artistas internacionales de la 10ª edición del festival que se está celebrando estos días en su ciudad de origen Río de Janeiro (Brasil).

NEOX, una apuesta continua por la innovación

Desde su estreno, en noviembre de 2005, NEOX se ha caracterizado por la innovación en todas sus apuestas y la emisión de contenidos exclusivos para la cadena como IMPARES, MUSEO COCONUT, INVOLUCIÓN u OTRA MOVIDA, el primer gran formato de la TDT.

Estas apuestas se suman al amplio abanico de las series extranjeras más premiadas por la audiencia y la crítica del panorama internacional: MODERN FAMILY-11 Emmys, GLEE-1 Globo de Oro, 2 Emmys, DOS HOMBRES Y MEDIO-5 Emmys y 2 Globos de Oro, entre otros muchos, AMERICAN DAD, THE CLEVELAND SHOW, THE BIG BANG THEORY-2 Teen Choice Awards, 1 People's Choice Awards, 1 Emmy y 1 Golden Globe, y SCRUBS, entre otras. Sin olvidar el apartado de animación con LOS SIMPSON, THE CLEVELAND SHOW, AMERICAN DAD o FUTURAMA.

La nueva cadena de referencia para los jóvenes

Como consecuencia de su fuerte e innovadora apuesta, NEOX es la cadena temática líder entre la oferta privada y supera no sólo a otros nuevos canales como FDF, La Sexta 3 o La Siete, sino también a La 2. De hecho, el pasado mes de agosto, NEOX alcanzó su récord histórico, un 3,3%.

Asimismo, NEOX se ha convertido en la cadena de referencia para el público joven. Tanto es así que, en lo que llevamos de mes, no solo es líder en jóvenes entre las cadenas temáticas, sino que también supera a La 1, Cuatro y La Sexta en este segmento, hito que se ha repetido en los últimos meses.

Ahora, con la cobertura del festival de música más importantes del mundo, NEOX reafirma la apuesta de calidad e innovación del Grupo Antena 3 al ofrecer, en sus nuevos canales, una amplía parrilla de contenidos premium en abierto.