Pretty Lights, Flux Pavilion, Rudimental o Yelle, nuevas incorporaciones al Sónar

Sónar Barcelona suma otras 17 actuaciones a su programación: la cuota festiva y multitudinaria de grandes shows como los de Pretty Lights, Flux Pavilion, Rudimental o Yelle; productores y DJs de leyenda como DJ Harvey, Tiga o The Martinez Brothers; la vocación experimental de Ben Frost; y figuras emergentes que redefinen el panorama electrónico como Machinedrum, Laurel Halo, Recondite, UZ, Visionist, Alizzz o DJ Nigga Fox, sin olvidar a los artistas del influyente sello norteamericano L.I.E.S.

Estos artistas se suman a la primera tanda de confirmados entre los que destacan la presentación a nivel mundial del nuevo show de Massive Attack y el esperado regreso de Plastikman, esta vez en Sónar de Día y presentando nuevo repertorio.

Además, Sónar 2014 presentará a Richie Hawtin por partida doble y con propuestas totalmente nuevas y complementarias: "Objekt", el único show en Europa de Plastikman, en Sónar de Día, centrado en nueva música del productor bajo un espectacular obelisco de luz; en Sónar de Noche, el nuevo show "Close" acercará al público la actuación de Hawtin gracias a una iluminación especial, dando total transparencia a la improvisación y a la manipulación tecnológica del artista.

Entre los confirmados, también se encuentra la crème de la crème de la cultura electrónica actual: Four Tet, James Holden, Jon Hopkins, Oneohtrix Point Never, Evian Christ, Caribou, Matmos, Gesaffelstein, Downliners Sekt, Jessy Lanza, Nisennenmondai, Woodkid, Bonobo, Moderat y I am Legion, entre muchos otros.