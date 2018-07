Sonorama Ribera 2014

FECHAS: 13, 14, 15 y 16 de agosto

ARTISTAS RELEVANTES:

Amaral, Los Planetas, Cut Copy, Ducan Dhu, El Columpio Asesino, Elefantes, Fuel Fandango, Iván Ferreiro, Izal, Nacho Vegas, Niños Mutantes, Raphael, Second con Sinfónica 2504, We Are Standard play The Clash, Adanowsky, Automatics, Belaco, David Fonseca, DePredro, Egon Soda, El Hombre Gancho, Exonvaldes, Grises, Jay Malinowsky, La M.O.D.A, Layabouts, León Benavente, Los Pilotos, Nawja, Panama, Refree, Reptile Youth, Sexy Zebras, Tachenko, The Corner, The Three Generations, etc.

PRECIO: Anticipadas: Abono: 55 € + gastos, Abono VIP 90 €+ gastos

MÁS INFORMACIÓN:

sonorama-aranda.com

@sonoramaribera

