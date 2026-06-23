Así es el tráiler de 'A fuego', la película de baile con Ruslana como una de las protagonistas

Ruslana en el tráiler de 'A fuego' | YOUTUBE

Ruslana se adentra en el mundo de la interpretación desde la película A fuego , un filme sobre baile en el que la joven artista da vida a Bego. Y ya la puedes ver en acción desde el tráiler.

A fuego es una de las apuestas cinematográficas de este año, y ya podemos ver el tráiler, donde aparece la artista Ruslana como uno de sus mayores reclamos.

La exconcursante de Operación Tirunfo 2023 debuta en el cine en este filme sobre baile dirigido por la debutante Estel Díaz. La película mezcla drama adolescente, duelo, amistad, amor y, sobre todo, baile urbano y llegará a los cines el 21 de agosto.

La protagonista es Lola (interpretada por Zoe Bonafonte), una chica de 17 años que intenta superar la muerte repentina de su hermano Nico. En esa búsqueda descubre El Búnker, un espacio clandestino donde se celebran fiestas y batallas de baile. Allí encuentra una nueva familia de amigos y recupera su pasión por la danza mientras reconstruye su identidad.

Una de esas bailarinas es Ruslana, y en el tráiler aparece cómo la joven se desenvuelve con destreza en el baile, pero también en la actuación. Y todo ello dando vida al personaje Bego.

Junto a Ruslana y Zoe Bonafonte forman el reparto Marc Soler, Miquel Melero y Omar Banana.