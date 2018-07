Chenoa confiesa que cuando se aburre le gusta enseñar los pechos

En la séptima gala de Tu Cara No Me Suena Todavía disfrutamos de grandes imitaciones pero uno de los momentos más comentados fue la confesión de Chenoa . La jueza reveló que minutos antes de iniciar el programa, decidió enseñarle los pechos a uno de los bailarines.

EN 'TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA'

En las galas de Tu Cara No Me Suena Todavía pasan muchas cosas, y aunque lo más importante son las actuaciones de los concursantes, en diferentes ocasiones, el protagonismo es para los miembros del jurado.

Durante la séptima gala, Ángel Llácer empezó confesando que una vez culpó a la directora del programa por unos pedos que realmente se había tirado él. Las palabras de juez animaron a Chenoa a explicar lo que había ocurrido minutos antes de empezar el talent show.

La cantante reveló que estaba aburrida en el camerino y que vio a pasar a Alfonso, uno de los bailarines, y decidió enseñarle los pechos. "Le he hecho un guaraná y me he ido" y añadió que a veces lo hace porque le divierte ver la cara del resto.