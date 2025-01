Claves del documental 'Avicii: Soy Tim': de su infancia a sus problemas con el alcohol

¿Cómo fue la vida de Avicii, uno de los mayores DJ de la historia? Esa es la pregunta que trata de responder el documental Avicii: Soy Tim, estrenado este 31 de diciembre en Netflix bajo la dirección de Henrik Burman.

Durante la película, se suceden imágenes inéditas desde la infancia de Avicii, así como declaraciones de sus padres Klas Bergling y Anki Lidén, o de sus amigos, sin desestimar los testimonios de personas que rodeaban al DJ a nivel profesional.

Así, el documental recorre la vida del sueco durante una hora y media, desde su nacimiento en 1989 hasta imágenes cercanas a su suicidio en 2018, a los 28 años. A continuación, recopilamos algunas de las claves de la película resumidas por bbc.com, por lo que se presentan spoilers.

La infancia de Avicii

Desde que nació hasta sus 19 años, Avicii vivió en Estocolmo, la capital de Suecia. "Toda mi infancia transcurrió allí, entre cinco bloques", dijo el propio DJ.

Sus padres siempre apoyaron al músico, de quien se descubre que no tuvo muchas amistades siendo pequeño. Él mismo se define por aquel entonces como una persona insegura y bromista. "El payaso de la clase", dice. Se burlaba de sus compañeros, hasta que entendió que no estaba bien y empezó "a ser muy agradable con todos", cuenta.

Avicii | Getty Images

El trabajo, por delante de la fiesta

Desde pequeño, Avicii sentía una conexión especial con la música. Durante su paso por el instituto, conoció a Filip 'Philgood' Åkesson, con quien empezó a saltarse clases para producir canciones desde casa. En el documental, su amigo se define como una persona fiestera, mientras Avicii pasaba horas encerrado en su habitación creando música.

"No pensaba que la música fuera una oportunidad laboral real para mí", dice el propio Tim Bergling, quien pasaría a llamarse Avicii de manera artística desde 2008. Su salto a la fama estuvo impulsado por Arash 'Ash' Pournouri, quien prometió convertirle en "uno de los mayores DJ del mundo" en 2007, cuando Avicii tenía 18 años. Desde entonces, ejerció como su mánager hasta 2016, dos años antes de su muerte.

La polémica de 'Levels'

Levels (2011) es la canción que lanzó al estrellato a Avicii, pero su lanzamiento no estuvo exenta de polémica.

Per Sundin, director ejecutivo de Universal para la región nórdica, asegura en el documental que el mánager del DJ le mintió asegurando que un sello de la competencia les había ofrecido 515 mil dólares por la canción. Sin embargo, el profesional aceptó, y Pournouri le dijo: "Conseguimos el precio que queríamos y tampoco ha perjudicado tu carrera".

Por su parte, Sundin admite que recuperó la inversión de Levels en apenas seis semanas.

Sus problemas con el alcohol

Avicii llegó a niveles de fama y éxito increíbles. Giras, colaboraciones con Coldplay o Bon Jovi... Tanto trabajo que provocó que el DJ volviera a tener problemas de ansiedad. "Me sentía ansioso todo el rato. No sabía de dónde me venía. Era como si tuviera una losa en las entrañas, una sensación constante", dice él mismo en el documental.

Como remedio, decidió recurrir al alcohol. "Encontré una cura mágica, tomar un par de tragos antes de continuar", contó él mismo en su otro documental, Avicii: True Stories, grabado antes de su muerte. Esto le llevó a tener pancreatitis, y después empezó a consumir opioides. "Había días que parecía un zombi", dice su amigo Jesse Waits.

"Era más feliz antes de ser famoso", dijo Avicii. En 2015, su salud mental empeoró, se comportaba de forma errática y cuestionaba la industria musical. Por eso, su padre y su equipo le recomendaron acudir a terapia, y el DJ aceptó ir a rehabilitación. "Me di cuenta de que la vida, tal como estaba, no era para mí", contó en el documental Avicii: True Stories. "Quiero hacer música sin agenda, sin expectativas".