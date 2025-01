Las últimas palabras de Avicii antes de morir: "¿Por qué este dolor ahora?"

"¿Por qué este dolor ahora?". Estas son unas de las palabras que escribió Avicii en su diario poco antes de su muerte. Ocurrió el 20 de abril de 2018. El fallecimiento de Tim Bergling, más conocido como Avicii, sacudió el mundo de la música. Según TMZ, el joven se quitó la vida con tan solo 28 años de edad en una habitación de hotel, en Mascate, Omán.

Para entender mejor su muerte, el periodista sueco Mäns Mosesson publicó en 2021 una biografía del DJ bajo el título Tim – The Official Biography of Avicii (en español, Tim – La biografía oficial de Avicii). En el libro, el autor recopiló algunos de los últimos escritos de Avicii antes de su muerte.

Sobre la pancreatitis

Durante los años anteriores a su fallecimiento, Avicii tuvo multitud de problemas de salud, entre ellos una aguda pancreatitis derivada del exceso de consumo de alcohol. Sobre ello reflexionó Avicii en su diario.

"El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (no hay otra forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme. Fue un gran alivio considerando la alterada vida que había mantenido hasta ese momento", escribió.

Sobre la meditación

En 2016, el DJ decidió centrarse en su recuperación de las adicciones. Durante este período, Avicii comenzó a explorar campos como la meditación, con la intención de combatir el profundo dolor que sufría en su interior. El músico consiguió meditar durante largos períodos de tiempo, no obstante, en lugar de producirle calma, la meditación también le trajo una intensa angustia.

"Sentí que los temores de los últimos días me causaron estragos, pero recuerdo el consejo de concentrarme en mi respiración", dejó escrito.

Avicii | Getty Images

Sobre la tolerancia al dolor emocional

Avicii también reflexionó sobre la tolerancia al dolor emocional: "Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria. Ouch, dolor. ¿Por qué este dolor ahora? Un sentimiento nada confortable. El Tim del futuro puede con el dolor. El Tim del futuro tolera el dolor mejor que el Tim del presente, porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar", escribió el DJ, según TMZ, mientras estaba ingresado en un centro de Ibiza.

Una de las declaraciones más estremecedoras del cantante, plasmada justo un día antes de morir, dice: "¡El desprendimiento del alma es el último apego antes de que se reinicie!".