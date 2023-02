El comentario de Clara Lago sobre Penélope Cruz que las llevó a fundirse en un abrazo

Con la resaca de los Premios Goya vigente, queda claro que la gran noche del cine español ha dejado grandes momentos para el recuerdo.

La reivindicación de Telmo Irureta sobre los derechos de las personas con dispacadidad, el Goya de Leiva y Joaquín Sabina un año después de subirse juntos a ese mismo escenario, las actuaciones de Manuel Carrasco, Lolita o Natalia Lafourcade, sin olvidar los vestidos que eclipsaron una alfombra roja llena de glamour.

No pasó desapercibida tampoco la historia personal que Clara Lago, encargada de conducir la gala junto a Antonio de la Torre, contó en un impass de la ceremonia. La actriz rescató una anécdota que sirvió de homenaje para una de las grandes protagonistas de la noche, Penélope Cruz. La madrileña, que es todo un icono del cine español dentro y fuera de nuestras fronteras, estaba nominada por su trabajo en En los márgenes en esta última edición a 'Mejor actriz de reparto'.

"Hay momentos que son puntos de inflexión. A mí me pasó de hecho. Hubo una película que me cambió la vida. En el 98 mis padres me llevaron al cine y al llegar yo me quedé embelesada mirando un cartel (...) Y al salir de ver 'La niña de tus ojos', pensé, 'quiero ser como ella'", decía mientras caminaba hacia el asiento que ocupaba Penélope Cruz, en primera fila.

"Así que gracias, Penélope, por ser esa luz que alumbró mi camino, por todo el talento, arte, inspiración y humanidad que le regalas al mundo, te estaremos eternamente agradecidos", le decía Clara Lago.

Visiblemente emocionada y agradecida por sus palabras, Cruz no dudó en levantarse de su asiento y fundirse con Clara Lago en un tierno abrazo que hizo las delicias de los presentes, los espectadores y los usuarios de las redes sociales.