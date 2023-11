"Cuando cuestionan mi orientación sexual me duele por ella": las cinco grandes confesiones de Alaska y Mario

El matrimonio de Alaska y Mario Vaquerizo ha sido tema de conversación en muchas ocasiones y no precisamente por buenos motivos. Su estilo excéntrico y alternativo ha provocado muchas dudas sobre ellos hasta el punto de tener que repetir decenas de veces que son una familia normal y sin problemas.

La intérprete de La bola de cristal y su marido han acudido este jueves a Joaquín, el novato para charlar con el futbolista y su mujer Susana Saborido -se suma como 'la novata'- en un tono más relajado e informal. Una conversación de dos parejas para contraponer puntos de vista y de paso aprender los unos de los otros.

Alaska y Mario Vaquerizo

Los cantantes se han sincerado en varias ocasiones sobre asuntos espinosos de su matrimonio, como los rumores de homosexualidad de Mario o las supuestas infidelidades que existen. Repasamos los cinco grandes titulares de la entrevista.

Mario Vaquerizo es "más celoso" que Alaska

¿Quién es más celoso de los dos? El líder de las Nancys Rubias ha dejado claro que, muy a su pesar, él lo es y se trata de "un problema que tiene que corregir". "Aunque no lo creáis, me sale el macho alfa que llevo dentro", ha dicho.

Mario conoce de sobra la rutina de la artista mexicana y si hace algo que no le cuadra, se preocupa: "Cuando noto que hace algo que no estoy acostumbrado me pongo tenso".

Así se dio cuenta Alaska que le gustaba Mario

Cuando se casaron fueron muchas las personas que lo criticaban por si lo hacía por la fama. Ocurrió cuando él estaba trabajando para ella en la discográfica: "Tuve una relación muy personal y directa con ella y así me enamoré de ella. Era consciente que era 'Alaska' pero me gustaba mucho".

Lo curioso es que él por aquel entonces tenía una novia en Barcelona y ella se dio cuenta que le gustaba al verlos juntos, aunque en ese momento no fueran nada.

"Me sentó mal cuando les vi juntos y ahí me di cuenta que me gustaba Mario", ha señalado ella.

La muerte del hermano de Mario, un punto de inflexión para él

En 2004, Ángel Vaquerizo -hermano del cantante-, murió tras ser atropellado por una ambulancia y supuso un trauma gigante para él, provocándole un cambio de carácter: "Se le agrió".

"Con los años ha cambiado. Siempre le digo que a partir de la muerte de su hermano se hizo menos paciente, no solo en lo íntimo, sino también en el trabajo", ha contado ella. No obstante, ha aclarado que también se debe al hecho de crecer y empezar a valorar el tiempo: "Es muy valioso y ya no estás para tantas tonterías".

¿Qué hay de cierto en los rumores de infidelidad?

Los rumores de infidelidad han sido punto del día en muchas ocasiones al hablar de ellos y Mario ha desmentido rotundamente haberla engañado: "¿Cómo la voy a engañar? Primero porque no me interesa y segundo porque siempre estoy con ella o sino con mis amigos, que también son los suyos".

Eso sí, tienen mucha confianza y se dicen cuando otra persona les atrae: "Nunca he sido infiel, pero si veo una tía que está buenísima se lo digo a ella".

Mario Vaquerizo, molesto por las dudas sobre su orientación sexual

Y, evidentemente, el madrileño ha querido reflexionar sobre los constantes rumores de su homosexualidad, un tema que le molesta bastante por Alaska. "Me duele por ella porque la cuestionan. ¿Qué pasa, es una muñeca que se va a morir de inanición? Me duele más por ella y por mi familia".

En este sentido, piensa que a él no le afecta tanto: "Cuando me dicen que soy maricón, es que todos mis amigos lo son, pero no son gays. ¿Estás diciendo que como hablas en femenino y te pintes eres gay? Estás cuestionando a mi mujer".

