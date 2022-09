La emotiva reflexión de Laura Pausini entre lágrimas al recordar a su abuela en 'La Voz'

Laura Pausini ha vivido uno de los momentos más duros a la vez que emotivos en la primera entrega de las audiciones de La Voz, y todo ha sido a raíz de una de las concursantes del programa, que ha cantado su canción En Cambio No, que la italiana escribió a su abuela después de fallecer.

Laura ha sido la única de los cuatro coaches que no se ha dado la vuelta, y tenía un motivo de peso para no hacerlo que ha contado entre lágrimas:

"Cuando he escrito esta canción, lo he hecho cuando mi abuela había fallecido, y pensaba yo 'cuantas personas piensan que tenemos tanto tiempo de decir a nuestros seres querido que los amas y entonces no lo dicen y siempre llegamos tarde' muy pocas veces he escuchado esta versión sintiéndome feliz de que otra persona la cantara"

"Me has emocionado mucho. No me he dado la vuelta porque tengo miedo de abrir un mundo detrás de eso que esta cerrado dentro de la canción y en mi, y te pido disculpas por eso, pero tengo miedo de no ser capaz de abrirme al máximo", se ha sincerado la artista.

Por último ha querido dedicarle a Alba unas palabras de agradecimiento: "Estoy muy contenta de que los tres se hayan dado la vuelta y de que hayas elegido este tema, porque lo elige quien evidentemente ha vivido y comprende por qué estuvo escrito, y gracias".

La concursante, muy emocionada también ha explicado a la artista por qué había elegido esa canción y lo que significaba para ella: "Laura yo he elegido esta canción porque se por qué la escribiste, porque te sigo desde hace mucho tiempo, y yo soy de esas personas que no pude llegar a tiempo, y hoy ha sido el momento de poder decir todo lo que en su momento no pude, así que gracias".