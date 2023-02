La frase hecha que prohibieron decir a Selena Gomez cuando era chica Disney

Selena Gomez está en el punto álgido de su carrera como actriz. Pero para llegar donde está ahora, empezó desde muy pequeña en el mundo de la actuación y creció bajo el brazo del gigante del entretenimiento, la compañía Disney.

La intérprete de Dance Again se convirtió en la protagonista de Los Magos de Waverly Place, algo que cambió su vida —y su manera de hablar—.

En su última entrevista para Vanity Fair, la actriz ha recordado esas veces en las que le decían explícitamente lo que tenía que decir en los inicios de su carrera como actriz.

"No era lo que se dice una niña, pero estaba en Disney, así que tenía que asegurarme de no decir "¿Qué diablos?" delante de nadie. Era algo que me estaba poniendo sobre mi misma para ser el mejor modelo a seguir que podía ser. Ahora creo que el mejor modelo a seguir es ser honesto, incluso con las partes feas y complicadas de uno mismo", ha revelado Gomez.

Aunque esa no fue la única ocasión en la que la intérprete se tuvo que cohibir a la hora de expresarse verbalmente. En la misma entrevista, Selena ha contado que tuvo que "censurarse a sí misma" respecto al tema de su salud mental.

"En tu documental, alguien cercano a ti cuestiona tu decisión de hacer público tu diagnóstico bipolar. ¿Por qué decididste seguir adelante de todas formas?", indagaba la entrevistadora. La actriz ha revelado que se sentía entre la espada y la pared: sincerarse —su opción— o quedarse callada —el consejo de su entorno—.

"Tal vez era raro e incómodo para otras personas y obviamente estaba preocupada, pero pienso que finalmente me permitió comenzar a ser abierta sobre todo" ha añadido la cantante al respecto.