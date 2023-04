El generoso gesto de Brad Pitt con su vecino de 105 años que ha emocionado a los internautas

Brad Pitt es conocido por ser uno de los actores que más solidarios de Hollywood.

Desde hace muchos años, el intérprete de Bullet Train ha realizado distintas obras altruistas, tanto solo, como de la mano de su exmujer Angelina Jolie. Inlcuso tiene su propia fundación, Makeitright, que nació con el propósito de ayudar a los afectados del Huracán Katrina en Nueva Orleans en el año 2005.

Pero muchas veces no hace falta irse lejos para tener un gesto solidario y desinteresado y hay que mirar al vecino, literalmente. La actriz Cassandra Peterson ha revelado a la revista People que el actor dejó que uno de sus vecinos, de 105 años, viviese en su casa de 40 millones de dólares a gastos pagados.

La actriz ha contado que en el año 1994 Pitt compró su casa de Los Ángeles por unos dos millones de dólares, hogar donde Pitt vivió con su exmujer e hijos, y que poco a poco fue comprando las casas próximas a la suya en su vecindario. "Creo que había como 22 casas que estaban contiguas al borde de la propiedad. Cada vez que podía, compraba una", ha contado Cassandra.

Una de estas viviendas pertenecía a este vecino, que acababa de perder a su mujer a los 90 años. Brad Pitt, conmovido y costernado por la historia del anciano, hizo un trato con él: podría seguir viviendo en su casa hasta que muriese, y a gastos pagados. "Sé que Brad le dejó vivir allí sin pagar nada hasta que murió", ha asegurado la intérprete de Elvira.

Sin duda es uno de los gestos que más honra al actor y que no conoceríamos de no ser por su compañera de profesión Cassandra, que no ha dudado en alabar el generoso detalle de Brad.