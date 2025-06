¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 12'? Así está la clasificación tras la primera semifinal

Mariana Gómez conquista al jurado de Tu cara me suena: “Yo necesito que vengas el año que viene” | ANTENA 3

Tu cara me suena 12 ha celebrado este viernes la primera semifinal del programa, donde Eurovisión ha tenido un papel protagonista durante el reparto de puntuaciones...

Tu cara me suena 12 ya tiene a su primera finalista tras el resultado de la primera semifinal del programa, donde Ana Guerra ha imitado a Gloria Estefan, Esperansa Grasia a Bad Bunny, Mikel Herzog Jr. a Camilo o Gisela a Rocío Dúrcal.

Melani, primera finalista y dura rival de Goyo Jiménez

Las puntuaciones de la noche han dejado un empate técnico entre las dos imitaciones eurovisivas: Melani haciendo de JJ, ganador de Eurovisión 2025, y Goyo Jiménez recreando el Espresso Macchiato de Tommy Cash.

Al final, la ganadora de la primera semifinal ha sido Melani, que ha conseguido su quinta victoria en Tu cara me suena 12 y la tercera de manera consecutiva tras su éxito haciendo de Dolores O'Riordan. La cantante se ha llevado el 11 del jurado y el 12 del público, justo a la inversa que Goyo Jiménez. Al quedar empate con 23 puntos, el ganador se ha decidido por la máxima puntuación del público.

"Me ha gustado muchísimo más esta actuación que la que yo vi en Eurovisión", ha opinado Àngel Llàcer. "A mí me ha parecido una cosa espectacular. Lo que he visto hoy es un despliegue de medios increíble para que esto sea único, y para eso se necesitan artistas únicos como tú. Tienes el talento para llegar donde tú quieras. Es una maravilla que se junte este programa con artistas como tú", le ha dicho a Melani, que también se ha proclamado la primera finalista.

¡Sublime! Melani recrea la actuación ganadora de Eurovisión: ‘Wasted love’ de JJ | José Irún

Aunque la victoria ha sido para Melani, la joven ha querido cederle los 3000 euros del premio a su compañero: "Se lo trabaja todas las galas e igual su papel es más del humor. Goyo, te lo mereces", ha dicho. El humorista ha entregado el dinero a la Fundación CRIS contra el cáncer, y ha querido añadirle a la donación "otros 3000 euros" de su "bolsillo".

Clasificación de la primera semifinal

1. Melani - 23 puntos (11 del jurado, 12 del público)

2. Goyo Jiménez - 23 (12 del jurado, 11 del público)

3. Mikel Herzog Jr. - 20 (10 del jurado, 10 del público)

4. Bertín Osborne - 17 (9 del jurado, 8 del público)

5. Yenesi - 17 (8 del jurado, 9 del público)

6. Ana Guerra - 13 (7 del jurado, 6 del público)

7. Gisela - 13 (6 del jurado, 7 del público)

8. Esperansa Grasia - 9 (5 del jurado, 4 del público)

9. Manu Baqueiro - 9 (4 del jurado, 5 del público)

Clasificación general de 'Tu cara me suena 12' tras la primera semifinal

La clasificación general vuelve a sufrir cambios, aunque solo en la parte baja de la tabla. Goyo Jiménez consigue ascender dos puestos hasta la séptima posición con 156 puntos, los mismos que tiene Yenesi. En último lugar, se sitúa Manu Baqueiro por su mala racha en las últimas galas.

1. Melani - 257 puntos - Primera finalista

2. Mikel Herzog Jr. - 223

3. Gisela - 214

4. Ana Guerra - 209

5. Bertín Osborne - 191

6. Esperansa Grasia - 174

7. Goyo Jiménez - 156

8. Yenesi - 156

9. Manu Baqueiro - 150

A quién imitarán en la segunda semifinal

Al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar en la segunda semifinal de Tu cara me suena 12, donde se desvelará quiénes son los otros cuatro finalistas según la clasificación general.