Isaiah Washington acusa a Ellen Pompeo de recibir cinco millones de dólares a cambio de silenciar los abusos de Patrick Dempsey en 'Anatomía de Grey'

No es la primera vez que se habla de un ambiente tóxico en el rodaje de Anatomía de Grey. La serie, una de las más longevas de la historia de la televisión, ha cautivado a millones de espectadores alrededor del globo.

La historia de amor de Meredith Grey (Ellen Pompeo) y el doctor Dereck Sheapard (Patrick Dempsey) tuvo decenas de idas y venidas, pero su relación terminó de manera definitiva cuando el popular doctor quiso abandonar la serie . Los guionistas se deshicieron de su personaje y la audiencia quedó huérfana por un tiempo, hasta que comenzaron a filtrarse las razones de esta abrupta ruptura profesional. Parece que Dempsey era el responsable de crear un ambiente turbio entre los responsables de la producción.

El actor Isaiah Washington, que interpretaba al doctor Preston Burke en la ficción, ha concedido una entrevista para la radio estadounidense en la que va más allá de los desencuentros cotidianos. El intérprete acusa directamente a Ellen Pompeo, la protagonista femenina, de recibir "cinco millones de dólares para no sacar a la luz el comportamiento inapropiado de Dempsey". Así, Wasghington acusa a Pompeo de encubrir abusos para beneficiarse econónicamente.

Según su testimonio, los abusos de poder de Patrick Dempsey hacia el resto del equipo estuvieron a punto de salir a luz cuando estalló en movimiento #MeeToo, pero finalmente no hubo ninguna denuncia formal.

Patrick Dempsey y Ellen Pompeo // ABC

Sí son conocidos los desencuentros de los protagonistas. Dempsey y Washington eran inseparables médicos en la ficción pero en la vida real no se soportaban. Incluso Isaiah acusa a su compañero de racismo. "Una vez que tuve una conversación con él, me dijo: 'Isaiah, ¿sabes que los hombres blancos son los amos del universo?'. Y dije: '¿De verdad lo crees?', y dijo 'absolutamente'".

El productor ejecutivo de la serie aseguró que Dempsey aterrorizaba a los demás

James Parriot, productor ejecutivo de la serie, no titubeó a la hora de afirmar que era Dempsey el responsable de crear un entorno nocivo en el set de rodaje, aunque según sus palabras no tenía nada que ver con abusos sexuales. Su mal carácter era conocido por todos los implicados en la producción de la serie.

"No era sexual ni nada de eso. Pero básicamente aterrorizaba a los demás. Algunos de los miembros del reparto tenían síndrome de estrés postraumático por él", desveló. "Tenía el poder y sabía que podía parar la producción cuando quisiera y asustar a la gente. Vino gente de la cadena y el estudio y hablaron con él. Yo creo que simplemente estaba harto de la serie. No le gustaba tener que venir todos los días a trabajar".

Isaiah Washington y Patrick Dempsey se pelearon en el set de rodaje

En el libro 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy', escrito por Lynette Rice, se desgranan algunos de los momentos más incómodos del set de rodaje. En concreto, una disputa entre Dempsey y Washington terminó llegando a las manos.

"Creo que uno de ellos había llegado tarde un día y el otro decidió vengarse llegando tarde también. Y entonces como que todo explotó. Empezaron a discutir, y antes de que te dieras cuenta estaban peleándose físicamente", recordó uno de los guionistas principales, Mark Wilding.

Isaiah Washington y Patrick Dempsey // ABC

Un comentario homófobo que terminó en despido

Durante la pelea, Isaiah Washington pronunció un comentario que tuvo consecuencias muy negativas para él por su tinte homófobo.

"Isaiah, por la razón que fuera aquel día, se lo tomó a mal y se fue a por Patrick. Supongo que sintió que les faltaba el respeto a él y el equipo al tener que estar esperando. Se fue a por Patrick, le empujó contra la pared y le dijo, 'no me puedes hablar a mí como le hablas al maricón de T.R.", añade otro guionista, Harry Weksman.

T.R. Knight como George O'Malley en 'Anatomía de Grey' // ABC

T.R Knight era el actor que interpretaba a George O'Malley, compañero de Meredith, y tras este comentario se vio obligado a hacer pública su homosexualidad. Isaiah Washington fue despedido de la serie.