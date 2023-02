Jedet se pronuncia tras la denuncia por agresión sexual en los Feroz: "Me siento abrumada y agobiada"

Jedet se ha mantenido en silencio durante los últimos días después de la denuncia por supuesta agresión sexual por parte del productor y director de cine Javier Pérez Santana en los premios Feroz.

Tal y como se hizo público, se le acercó tres veces en la fiesta postgala y ella le rechazó todo el rato, aunque él llegó incluso a tocarle los pechos sin su consentimiento. Tras la denuncia de la actriz, otras personas reconocieron que en el pasado también fueron incomodados por tocamientos de este mismo director.

Finalmente, la protagonista de Veneno ha compartido en Instagram una story en la que ha hablado por primera vez de esto. Ha querido agradecer a sus seguidores y compañeros de profesión el "apoyo" y ha confesado que están siendo "días difíciles". "Hacer cosas de lo más normales se me está haciendo un mundo", ha explicado.

Jedet pide que las víctimas "se animen a hablar"

"Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada, pero la rutina y estar rodeada de los que te quieren ayuda", ha desvelado Jedet.

La actriz ha reivindicado la necesidad de hablar en estos casos y ha pedido que estas situaciones dejen de repetirse: "Ojalá nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso. Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y denunciar".

"Hasta que se celebre el juicio retomaré mis compromisos profesionales con naturalidad y no hablaré del tema", ha concluido.

Las primeras palabras de Jedet // Instagram

Las otras supuestas víctimas de Javier Pérez Santana

Poco después de conocerse el arresto de Javier Pérez Santana, el escritor Bob Pop confesó en un programa de radio que él también fue acosado por el productor esa misma noche: "Yo estaba ahí charlando con gente y vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía"

En su confesión, Bob Pop aseguró que no detectó este acto como una agresión hasta que vio las fotos de Santana en la prensa como detenido: "En ningún momento pensé que eso se podía denunciar. De repente pensé: ‘Me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas".

Bob Pop // Gtres

Esto le ha llevado ha reflexionar sobre la poca educación y los pocos recursos que tenemos para enfrentarnos a estas situaciones: "Cuando veo la denuncia y demás pienso: ‘Qué mal educados estamos, mi generación mi cultura, que tienes que asumir que eso es lo normal’. Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal. Me pareció que era lo que hemos tenido que soportar toda la vida y me tocó este como me podría haber tocado cualquier otro".

Y no solo Bob Pop. Según recoge El País, Javier Pérez Santana ha asaltado, al menos, a seis personas más. Entre ellas a los directores David Moragas y Marc Ferrer el año pasado en la fiesta posterior a los Premios Gaudí y también de los Premios Feroz. Además de otras personas de la industria que no han querido revelar su identidad.