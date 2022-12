Jennifer Coolidge revela que Ariana Grande salvó su carrera como actriz "del declive"

Jennifer Coolidge está triunfando con series como The w hite lotus o El vigilante . Sin embargo, ha contado que su participación en el videoclip de Thank u, next de Ariana Grande salvó su carrera "del declive".

Jennifer Coolidge está triunfando actualmente con series como The white lotus o El vigilante, sin embargo, estuvo muchos años desaparecida de nuevos proyectos. En su momento, la actriz formó parte de grandes producciones como American Pie o Dos chicas sin blanca, pero llegó un punto en el que no se supo mucho de ella.

En una entrevista con Ariana Grande en el programa Entertainment Weekly, la artista ha desvelado qué sucedió durante este tiempo y ha contado que pasó para que volviera a todos los focos. Concretamente, se debió a aparecer en el videoclip de Thank u, next de esta misma cantante.

Este video era un guiño a varias películas de los 2000, entre la que se encontraba Un rubia muy legal. Jennifer tuvo un papel en ella como una esteticien amiga de la protagonista (Reese Witherspoon) y Ariana contó con ella para que interpretara el mismo rol.

"Realmente mi vida cambió cuando me pediste que estuviera en el video Thank u, next . Quiero decir, de ahí obtuve Promising Young Woman, y todo esto. Fuiste una especie de instigadora. Realmente creo eso. Creo que si no me hubieras puesto en él y no hubieras hecho esa imitación, no creo que estaría aquí donde estoy", ha explicado Coolidge.

Ante esto, Ariana no se ha llegado a creer mucho las palabras de la actriz, pero ella se lo ha dejado claro: "Estaba un poco estancada y en declive, y tú hiciste que las cosas funcionaran para mí. Solo quiero darle las gracias. Sé que eres una persona muy humilde, no lo admitirías, pero solo voy a agradecerte".

Así, todo parece que Jennifer Coolidge tiene que estar muy contenta con Ariana Grande y debe agradecerle que contara con ella para uno de sus videoclips.