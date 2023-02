Juliette Binoche: la diva francesa del cine que rechazó trabajar con Spielberg y que habló de agresiones sexuales antes del #MeToo

La estrella de cine Juliette Binoche recoge este sábado el Goya Internacional en Sevilla. La ganadora de un Oscar por su papel de enfermera en El paciente inglés da así el relevo a Cate Blanchett, la primera intérprete en recibir esta distinción en 2022.

Con más de 40 películas a sus espaldas, la artista francesa es reconocida como una de las mejores actrices europeas. Además de un Oscar, ella es la única que ha conseguido la triple corona del cine europeo —ganadora en los festivales de Venecia, Cannes y Berlín— y el año pasado fue reconocida con el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián.

Dentro de la industria, es considerada una musa del cine de autor y ha trabajado con los directores más destacados de las últimas décadas. Con Kieslowski, protagonizó Tres colores: azul; con Kiorastami, Copia certificada; con Léos Carax, Los amantes del Pont Neuf; con Anthony Mingella, la premiada El paciente inglés; y con la española Isabel Coixet, Nadie quiere la noche. Completan su filmografía cintas tan aplaudidas como La insoportable levedad del ser, Cumbres borrascosas, Chocolat, Camille Claudel 1915 o Fuego.

Además, La Binoche —nombre con el que se la conoce— tiene a gala haber dicho ‘no’ a Steven Spielberg hasta en tres ocasiones. “Me propuso Jurassic Park, pero yo ya me había comprometido a rodar Azul con Krzysztof. Mi palabra tiene un valor. Por otra parte, los papeles que me propuso no me parecieron apasionantes: en Indiana Jones y la última cruzada era un personaje pequeño y en La lista de Schindler, una chica a la que pegaban y mataban. Estaba embarazada y no me apeteció”, explicó en una entrevista en El País.

Paradigma de la elegancia francesa

Delante de las cámaras, el estilo y la belleza natural de la actriz forman parte de sus cualidades interpretativas. Detrás de ellas, la actriz de 58 años personifica eso que se conoce como el glamour francés. Cada una de sus apariciones públicas arrastra centenares de elogios a la elegancia con la que pisa la alfombra roja o posa en los photocalls.

Ha sido, y sigue siendo, una de las artistas más deseadas por las marcas de Alta Costura y tiene una amorosa relación con las firmas más importantes de moda: Valentino, Balmain o Giorgio Armani.

Uno de sus últimos proyectos televisivos fue, precisamente, dar vida a la gran dama de la moda Coco Chanel en la serie de Apple TV+ The New Look.

Las parejas de Juliette Binoche y sus dos hijos

Al igual que la mujer a la que interpretó, la actriz nunca se ha casado, aunque ha tenido varias parejas oficiales. El primero de ellos fue el director Leox Carax; después conoció al buzo profesional André Halle con el que, en 1993, se convirió en madre de su primer hijo, Raphael.

Uno de sus romances más sonados fue el que mantuvo con el actor Olivier Martínez, expareja de Elsa Pataky y de Kylie Minogue, al que conoció durante el rodaje de El jinete sobre el tejado.

Tras romper con el intérprete hispano-francés comenzó a salir con el actor Benoit Magimel, con quien tuvo a su hija Hana, en 1999. El último amor conocido de su vida fue el también actor y director argentino, Santiago Aminorena, con quien convivió entre 2005 y 2009.

La actriz ha sacado adelante a sus dos hijos y reconoce ser una madre soltera: “En mi casa soy cocinera, madre, secretaria y señora de la limpieza". Así, en diciembre de 2019, cuando recogió el premio European Film Awards, quiso acordarse de las personas que le han hecho su maternidad más fácil: "También quiero dar las gracias a todas las niñeras que han cuidado a mis niños".

Antes del Me Too estaba ella

"Había hablado de ello mucho antes de que saliera el movimiento #MeToo y todas esas historias. ¡Desde luego, no esperé a ese momento para hablar de ese tema!”, explicaba Binoche en una entrevista. Ella fue una de las primeras actrices en hacer públicas las agresiones sexuales que había sufrido. “Cuando me ocurrió el primero, ya hablé de ello con mi madre. Primero hablé con una amiga y eso creo que me dio fuerzas para hablar con mi madre”, aseguró.

A los siete años, uno de sus profesores abusó de ella con tocamientos bajo la falda, a lo que reaccionó llevando siempre pantalones para evitar que volviese a ocurrir. En el diario Le Monde confesó que a los 18 un director se abalanzó sobre ella en una cena con la intención de besarla y, con 21, un productor se tiró encima de forma feroz.

En 2017, cuando estalló el caso de Harvey Weinstein, Binoche contó su experiencia con el productor. "En esa época nunca me sentí en peligro con él, porque creo que ya estaba armada. La única vez que oí una insinuación sexual verbal por su parte, no me la tomé en serio y respondí inmediatamente con un revés fuera de juego", declaró en ese periódico francés y argumentó que su experiencia le había ayudado a construir sus propias defensas.

Abanderada del feminismo, fundó junto a la actriz Jessica Chastain la productora We do it Together, que produce películas dirigidas por y para las mujeres porque, como ha declarado en muchas ocasiones, “la igualdad de género debe ser la regla y no la excepción”.

Ella fue también una de las muchas actrices que decidieron mostrar su solidaridad y apoyo con las mujeres iraníes cortándose un mechón de pelo.

Pero además, La Binoche es activista medioambiental y social, y no dudó en mostrar públicamente su apoyó a los Chalecos Amarillos —el movimiento que ciudadanos franceses crearon para protestar contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo—. Durante la pandemia fue una de las impulsoras del manifiesto firmado por científicos y artistas que pedían un ‘no’ a la vuelta a la normalidad e instaban a reflexionar sobre el modelo de sociedad basado en las desigualdades y la catástrofe ecológica que era consecuencia de ello.

En esas mismas fechas, también fue protagonista de una sonada polémica tras mostrarse de acuerdo con la teoría conspiranoica que acusaba a Bill Gates de estar preparando una vacuna con geolocalizadores.